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Mi firma por la Patria

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 20, 2026

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez abrió, con su rúbrica, el movimiento Mi firma por la Patria.

Esa iniciativa, respalda la convocatoria realizada por el mandatario en el acto por el 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución, a organizaciones de Cuba y el mundo para que en cada rincón del planeta se conozca la verdad de Cuba.

También constituye un modo de patentizar la Declaración del Gobierno Revolucionario, emitida en igual fecha, que muestra el compromiso de este pueblo con la paz, pero la firmeza y disposición a defender la soberanía.

Tomado de Granma 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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