Efusivo saludo a combatientes avileños en Girón

Cuando en sus moradas evocaban aquellas jornadas gloriosas que culminaron con la primera gran derrota del imperialismo en América, el caluroso saludo de las principales autoridades del territorio le confirmó a cuatro combatientes avileños el respeto y el cariño que les dispensan en su patria chica.

Esa fue la recompensa especial en la mañana de domingo para Eneido Pérez Sifonte, Alexis Valdés Hamadi, Enrique Ríos Peña e Idael Rodríguez Cepero, quienes en varios escenarios de lucha pelearon hasta vencer al adversario 65 años atrás.

Hasta sus hogares llegaron los máximos dirigentes del territorio, encabezados por Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido, encargado de trasmitirles un mensaje de aliento, en el cual significó que el valor y la firmeza ideológica de sus respectivos comportamientos perduran en la memoria histórica de Ciego de Ávila, en momentos en que la Patria sufre el acoso recrudecido del vecino del Norte.

Junto con el abrazo y la entrega de una postal, no faltaron en los encuentros las remembranzas de las acciones en defensa de la soberanía nacional y lo que representaron como legado inestimable en las actuales circunstancias y para el futuro de la nación.

Bajo la calidez de su humilde morada en La aguadita, Pérez Sifonte dijo sin alardes lo que siente: defendería nuevamente esta tierra hasta con los dientes, si fuera necesario.

Un rato después Valdés Hamadi testimonió, que había algo esencial en poder de aquella fuerza de avanzada: la moral y los principios revolucionarios, todo lo contrario de la brigada mercenaria que sin ideales ni vergüenza, holló el suelo de la tierra donde habían nacido.

Refirió la humildad y sentido de la justicia que se puso de manifiesto cuando tras los combates se peinó la zona para capturar a una parte de los agresores, sin embargo, no se maltrató ni eliminó a ninguno en aquellas circunstancias.

Entre anécdotas preñadas de patriotismo transcurrieron las visitas, en las cuales se hizo pública la intención de efectuar un encuentro en la presente semana con la totalidad de los 11 sobrevivientes de la provincia que intervinieron en la epopeya, justo en tiempos en que Girón sigue siendo paradigma y faro en la dura marcha hacia el porvenir.

También participaron en los intercambios el gobernador del territorio Alfre Menéndez Pérez y Mario Héctor Martínez Noa, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en la provincia.

Tomado de Invasor