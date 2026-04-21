Una obra por la paz (+Fotos)

Debido al acoso a que está sometida Cuba y que se extiende también al plano de las relaciones bilaterales con el resto del mundo, al pretender aislarnos, como parte de la estrategia del gobierno de Estados Unidos, los cubanos enarbolamos las banderas de la dignidad, el internacionalismo y la solidaridad, para fortalecer la lucha por la paz en contra de la guerra.

Herederos del legado histórico, del pensamiento de nuestros próceres, el pueblo de Primero de Enero, reafirma también su posición en contra de cualquier agresión enemiga.

Misladys Oramas Yera, trabajadora del inder expresó «Como revolucionarios estamos en el compromiso y en el deber de plasmar nuestras firmas por la Patria, por la Paz».

Por su parte Margot Hernández Morgado, laborante del sector de la salud dijo «Hoy como cubana me siento con la convicción de dar el sí por la Paz, queremos una Cuba libre, Cuba independiente, una Cuba que viva con la Paz que se merece y que nos hemos ganado, porque llevamos el legado de Fidel, llevamos el legado de nuestros mambises y hoy nada ni nadie nos va a arrebatar lo que nos toca por derecho propio. A esta tierra y a este cielo siempre lo vamos a defender y la defenderemos más que nunca desde el sí por la Paz».

Sobre el particular Yunieth Vélez Hernández, delegada de circunscripción acotado » Hoy más que nunca me siento como cubana comprometida por ese sí por la Paz y le recuerdo al mundo que aquí no se rinde nadie».

Nuestra historia no la borra ninguna acción que demuestre la vileza del eterno enemigo de Cuba Somos un pueblo de hombres y mujeres pacíficos un pueblo que describe cada hecho que, bajo el grito de «Patria o Muerte» obtendrá la victoria en defensa de la soberanía y el socialismo.