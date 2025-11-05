Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera informa sobre donativo de Estados Unidos

Como parte del esfuerzo nacional de recuperación ante los estragos humanos y materiales del huracán Melissa sobre los territorios de las provincias orientales, la Iglesia Católica de Cuba ha comunicado el ofrecimiento de asistencia material por un valor de 3 millones de dólares, por vía del Servicio Católico de Ayuda de Estados Unidos que aportaría el gobierno de ese país.

Existe también, por separado, pero con el mismo fin, un ofrecimiento que aportaría por esfuerzo propio la Arquidiócesis de la ciudad de Miami por vía de la Iglesia Católica de Cuba.

Contamos con una experiencia positiva de años de cooperación vinculada a la labor humanitaria de la Iglesia Católica en Cuba, que se ha materializado exitosamente en plena coordinación con nuestras autoridades y conforme a los requerimientos que se ajustan a la evaluación de daños y necesidades más perentorias.

Se agradecen estos gestos humanitarios. Como sucede con la ayuda procedente de diversas partes del mundo, incluyendo la de otras organizaciones religiosas de los propios Estados Unidos, nuestras autoridades trabajan para canalizar el aporte del modo más rápido y eficiente, a fin de que este llegue con prontitud a las poblaciones y territorios necesitados.

Como se ha divulgado por los medios de prensa, los estragos del huracán han concitado numerosas expresiones de empatía y solidaridad desde muchas partes del mundo, sobre lo cual se irá informando a nuestro pueblo.

Tomado de Cubadebate