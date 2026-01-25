Morón fortalece su tejido cultural comunitario pese a desafíos económicos

En un año marcado por dificultades económicas, Morón reafirmó su compromiso con la cultura como eje comunitario. Aunque se registró una disminución en el número de actividades planificadas, el municipio logró un aumento significativo en la asistencia del público, superando los 114,000 participantes durante el 2025. Este crecimiento refleja una estrategia exitosa de acercamiento a la comunidad y la capacidad de sus instituciones para mantener vivo el pulso cultural.

Eventos emblemáticos como el Festival Piña Colada, el Jazz Centro y el Boleros de Oro, todos ejecutados el pasado año, dicen de una programación robusta enfocada no solo en ofrecer espectáculos, sino en fomentar espacios que funcionan como plataformas de participación ciudadana y preservación de las tradiciones, consolidando a Morón como cuna de raíces culturales.

La formación de públicos y el trabajo de base se sitúan en el centro de las proyecciones para el 2026. Las autoridades culturales identificaron como prioridad incrementar los espacios de crítica literaria y fomentar la creación de ruedas de casino y un club de danzón para el adulto mayor. Para ello, se enfocarán en la capacitación de promotores e instructores de arte, reconocidos como el pilar fundamental de la creación artística local.

Con una actualización de su estrategia de comunicación para potenciar las redes sociales, y nuevas alianzas con la universidad y el CITMA para investigaciones, Morón proyecta su desarrollo cultural con un enfoque comunitario y sostenible. El reconocimiento a trabajadores e instituciones subraya el esfuerzo colectivo para que la cultura siga siendo, en palabras de Fidel Castro, escudo y espada de la nación.