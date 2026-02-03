Morón pone en marcha “Ruta Limpia”, un proyecto local para higienizar la ciudad

Un Proyecto de Desarrollo Local (PDL), denominado “Ruta Limpia”, ha comenzado a funcionar en el municipio avileño de Morón con el objetivo de mantener la limpieza e higiene de la ciudad.

En su primera jornada, los trabajadores del PDL actuaron en la calle Serafina, donde se destacó la calidad y responsabilidad de su labor, además del estricto cumplimiento de los horarios establecidos, tanto en el turno matutino como en el vespertino.

Entre las tareas realizadas por el equipo figuran el barrido de calles, la limpieza de contenes, la eliminación de yerbazales, así como la recogida y traslado de residuos sólidos.

Un elemento distintivo de “Ruta Limpia” es el uso de tracción animal para el transporte de los desechos, lo que permite un significativo ahorro de combustible y contribuye a la protección del medio ambiente.