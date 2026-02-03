Avilmat evalúa su gestión empresarial durante el año 2025

La Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila (Avilmat) realizó su Reunión de Trabajo para evaluar el 2025 y trazar la ruta del presente año. La entidad, vanguardia nacional por séptimo año consecutivo, definió sus objetivos estratégicos centrados en aumentar ventas, cumplir encargos estatales y ampliar mercados, especialmente, para apoyar el desarrollo turístico en la región centro norte del país.

Durante su intervención, Claudia Villalobos Valdés, directora comercial explicó que el año pasado fue clave para Avilmat, pues se integraron a las redes de venta en moneda libremente convertible y ampliaron la cartera de productos exportables, pasos firmes para la diversificación y el crecimiento.

La reunión también abordó los retos. Los directores de las unidades de base Cantera Jiquí, Yeso Punta Alegre, Cantera Chambas, Algaba y Terracecar analizaron estrategias para enfrentar las afectaciones por déficit de combustible y electricidad, que impactan directamente la producción minera e industrial. Como parte de su visión estratégica, Avilmat avanza en un proyecto de parque solar fotovoltaico para garantizar la continuidad productiva con energía limpia.

Este año, Avilmat seguirá incursionando en nuevos productos, sin descuidar los tradicionales, además, de fomentar la producción de alimentos como parte del programa de atención a los trabajadores, un ejemplo de autogestión y compromiso empresarial.

Entre los pilares destacados de Avilmat resaltan la innovación tecnológica, con reconocimientos como el Sello «8 de Octubre», de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, otorgada de manera individual y colectiva, además de optar por la Condición de Empresa Innovadora de la República de Cuba. Otro aspecto a resaltar, es la comunicación organizacional fortalecida, que incluye el autorizo para el uso de la Marca País de la República de Cuba, siendo una de las dos empresas de la provincia que han logrado este proceso.

El evento culminó con un merecido reconocimiento a las plantas y unidades empresariales de base más destacadas del 2025, las cuales cumplieron con todos sus indicadores. Hormigón y Terrazos volvió a brillar, consolidándose como la de mejores resultados integrales en producción, ventas y eficiencia operativa.

Avilmat ratifica su propósito de contribuir al desarrollo constructivo del país mediante sus producciones, impulsando su crecimiento y el de la nación a través de la ciencia, la innovación y una comunicación efectiva. Este compromiso fue respaldado por Marcos Quintana, Director de Capital Humano de la OSDE GEICON, quien afirmó: «Avilmat es de las empresas que la Revolución necesita».

Elaborado en colaboración con Delicia Leyva Morales, especialista en Comunicación de Avilmat