Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

No pueden seguir negando la verdad inocultable

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

May 6, 2026
  • En su cuenta en X, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó de mentiras las declaraciones del Secretario de Estado estadounidense al negar el bloqueo petrolero a nuestro país

«Hace unas horas, el Secretario de Estado afirmó que no existe un bloqueo petrolero a Cuba. Ha optado sencillamente por mentir. Contradice al Presidente y a la Vocera de la Casa Blanca».

Así denunció en su cuenta en X el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, refiriéndose a declaraciones emitidas por el alto funcionario estadounidense.

«La realidad es inocultable: el 29 de enero de 2026, su Presidente firmó una Orden Ejecutiva que amenaza a todos los países con imponer aranceles en caso de que exporten combustibles a Cuba», argumentó el también miembro del Buró Político.

En referencia a la difícil situación que enfrenta Cuba debido a esa medida, apuntó que «en cuatro meses, solo un barco de combustibles ha llegado a Cuba» a lo que añadió que «se intimida y amenaza a todos nuestros proveedores en violación de las normas del libre comercio y la libertad de navegación».

El canciller cubano destacó también que «la nueva Orden Ejecutiva del 1ro de mayo establece sanciones secundarias en el área de la energía» y afirmó lo que es una verdad a todas luces, pese a los intentos por ocultarla:

«El Secretario sabe muy bien el daño y sufrimiento que causa hoy al pueblo cubano el cerco petrolero criminal que él mismo propuso a su Presidente».

Tomado de Granma

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Economía

Continúa instalación de sistemas solares fotovoltaicos en Primero de Enero

May 7, 2026 Ariel González
Ciego de Ávila Destacada Economía

Recibe colectivo del Restaurante Wuchang la Bandera de Vanguardia Nacional

May 7, 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Destacada Economía

Avilmat ratifica por octavo año consecutivo condición de Colectivo Vanguardia Nacional

May 7, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Economía

Continúa instalación de sistemas solares fotovoltaicos en Primero de Enero

7 de mayo de 2026 Ariel González
Ciego de Ávila Destacada Economía

Recibe colectivo del Restaurante Wuchang la Bandera de Vanguardia Nacional

7 de mayo de 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Destacada Economía

Avilmat ratifica por octavo año consecutivo condición de Colectivo Vanguardia Nacional

7 de mayo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Radiocuba: el desafío de mantener encendidas la radio y la televisión

6 de mayo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila