No pueden seguir negando la verdad inocultable

Así denunció en su cuenta en X el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, refiriéndose a declaraciones emitidas por el alto funcionario estadounidense.

«La realidad es inocultable: el 29 de enero de 2026, su Presidente firmó una Orden Ejecutiva que amenaza a todos los países con imponer aranceles en caso de que exporten combustibles a Cuba», argumentó el también miembro del Buró Político.

En referencia a la difícil situación que enfrenta Cuba debido a esa medida, apuntó que «en cuatro meses, solo un barco de combustibles ha llegado a Cuba» a lo que añadió que «se intimida y amenaza a todos nuestros proveedores en violación de las normas del libre comercio y la libertad de navegación».

El canciller cubano destacó también que «la nueva Orden Ejecutiva del 1ro de mayo establece sanciones secundarias en el área de la energía» y afirmó lo que es una verdad a todas luces, pese a los intentos por ocultarla:

«El Secretario sabe muy bien el daño y sufrimiento que causa hoy al pueblo cubano el cerco petrolero criminal que él mismo propuso a su Presidente».

Tomado de Granma