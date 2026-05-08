El curso escolar cerrará normalmente en julio

A pesar de las dificultades impuestas por la agresividad del bloqueo, y con los desafíos cotidianos que representa un curso escolar en Cuba, donde más de un millón de educandos acuden a las aulas, este período lectivo culminará en el tiempo establecido.

Autoridades del Ministerio de Educación confirmaron esta información a Juventud Rebelde y aseguraron que se cumplirá el calendario previsto y las clases cerrarán en el venidero mes de julio. No hay adelanto ni extensión fuera de lo planificado. Precisaron además que solo fue necesario flexibilizar la evaluación escolar por la actual situación del país.

Asimismo, las autoridades educacionales convocan a los claustros, familias y educandos a realizar un cierre del curso escolar con la alegría y la satisfacción habitual para esos espacios, así como a mantenerse informados siempre por los canales oficiales.

Tomado de Juventud Rebelde