Obran más fino constructores avileños

Con cuchara en mano, acciones concretas a pie de obra y mejor tino en el funcionamiento sindical, los hombres y mujeres portadoras de los cascos blancos en Ciego de Ávila, ganaron la emulación nacional con motivo del 5 de diciembre, Día del Constructor.

“Acordamos otorgarle la sede al territorio avileño por el aniversario 52 de esta celebración, después de una profunda evaluación cuantitativa y cualitativa desde lo productivo, técnico, económico y sindical, realizada por las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial pertenecientes a nuestro organismo, la dirección de la vivienda, la unidad de inspección estatal del Micons y nuestro secretariado nacional”, expresó Misael Rodríguez Llanes, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción (Sntc), quien argumentó que alcanzaron la condición de destacadas las provincias de Sancti Spíritus y Villa Clara.

Precisó el sindicalista que dieron a conocer los resultados del movimiento emulativo, al concluir la entrega de estímulos a fuerzas constructoras que intervinieron en las labores de recuperación en Santiago de Cuba, tras las afectaciones por el huracán Melissa, colectivos de varias provincias que removieron más de 248 mil metros cúbicos desechos sólidos.

En la ceremonia presidida por Beatriz Jhonson Urrutia, miembro del Consejo de Estado y primera secretaria del Partido en Santiago de Cuba; Ricardo Carbajo Chelala, vice titular del Ministerio de la Construcción y otros dirigentes, se les entregó la distinción Armando Mestre Martínez a la Empresa de Proyectos número 15, a la Ecoa 57 y a la denominada Escambray, y a 17 trabajadores, mientras que 16 entidades merecieron la bandera Proeza Laboral.

