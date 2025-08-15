Obtiene cooperativa moronense aceite de ajonjolí (+Fotos)

Como parte del Proyecto Nacional Producción de plantas oleaginosas y en apoyo a la implementación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, los miembros de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Enrique Varona de Morón obtienen sus primeros resultados en la extracción de aceite de ajonjolí.

Los asociados a este organismo de base de la ANAP en el territorio moronense sembraron y cosecharon una hectárea de esta planta e iniciaron el procesamiento con el apoyo de especialistas y tecnología de la Empresa Pecuaria Genética de Turiguanó.

El aceite obtenido a partir del ajonjolí debe superar los 300 litros por hectárea y se utilizará en la alimentación de los integrantes de la unidad productora, mientras los subproductos se convertirán en reserva de nutrientes para aves y cerdos.

Según precisiones de miembros de la junta directiva y asociados de la CPA Enrique Varona la experiencia en las plantaciones de esta oleaginosa se comportaron de manera favorable ante las condiciones de sequía y el intenso sol de la etapa estival.