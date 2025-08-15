En su centenario, Fidel al bate

Promover las convicciones e ideales del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, potenciar el estudio e investigación de su pensamiento y celebrar su centenario, son objetivos del Programa Conmemorativo que en ocasión de esa fecha aprobó el X Pleno del Comité Central del Partido.

Luego de referir la expresión del General de Ejército Raúl Castro Ruz de que Fidel está dondequiera que se trabaje (…) dondequiera que un cubano, fuere el que fuere, esté defendiendo la Revolución, la vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central, Marydé Fernández López, presentó ante el Pleno los detalles del Programa, que contiene acciones en todos los ámbitos, y se desarrollará entre el 13 de agosto de 2025 y el 4 de diciembre de 2026.

Entre sus premisas está reflejar el hondo sentimiento de gratitud del pueblo cubano hacia quien, con su pensamiento y accionar revolucionario, inculcó una manera de hacer que hoy constituye la esencia teórica y práctica de la Revolución. También prevé que cada comunidad, centro educativo y laboral se convierta en un espacio para conmemorar este significativo acontecimiento para los cubanos y millones de personas en el mundo.

Será una celebración de pueblo, aseguró Fernández López, quien enfatizó en que el protagonismo lo tendrán los jóvenes, quienes con su accionar aspirarán a convertirse en la generación del centenario de Fidel.

Sobre el Programa, Alberto Alvariño Atiénzar, director de Preservación del Patrimonio Documental de la Presidencia de la República, invitado al Pleno, reconoció su profundidad, y destacó que su concepción ha sido fruto de un amplio proceso participativo. Lo concebido, aseguró, deviene trascendente movimiento político para todos los cubanos, sobre todo en el actual momento de creciente arremetida imperial con el objetivo de hacer desaparecer la Revolución, sentenció. También elogió el esfuerzo que se está haciendo para, próximamente, publicar las Obras Escogidas del Comandante en Jefe.

«No se trata de recordar a Fidel, se trata de traerlo a este momento; de impregnarnos de su doctrina revolucionaria para enfrentar los desafíos colosales de estos tiempos», afirmó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al concluir el Pleno.

«Es esencial diseñar acciones que no solo honren su legado histórico, sino que también refuercen los valores socialistas, conecten con las nuevas generaciones y proyecten su pensamiento frente a los desafíos actuales», indicó.

Tomado de Granma