Orlando Concepción, Premio Omar Valdés 2026

Un lauro importante acaba de recibir uno de los teatristas avileños más destacados y que reconoce su valía en la dramaturgia de la Isla

La Asociación de Artistas Escénicos de la Uneac anunció este 20 de marzo, en el marco del Día Internacional del Teatro, la lista de galardonados con el Premio Omar Valdés 2026, destacando entre ellos a Orlando Concepción, director de “D’ Morón Teatro” y figura emblemática del teatro cubano contemporáneo. El reconocimiento, que desde 1994 honra las trayectorias más notables de las artes escénicas en Cuba, recayó este año en ocho personalidades de distintas provincias del país.

Concepción, nacido en Morón, Ciego de Ávila, en 1966, recibe el premio tras cuatro décadas de labor ininterrumpida al frente de su compañía teatral, que celebra precisamente sus 40 años de fundada. Graduado como Instructor de Arte, el artista ha convertido a “D’ Morón Teatro” en una de las agrupaciones más sólidas del centro de Cuba, consolidando un modelo de gestión cultural que trasciende los límites convencionales del escenario.

Su compromiso social le valió ser designado presidente de la Comisión Provincial de Trabajo Comunitario de la Uneac, desde donde impulsa proyectos que vinculan el arte con las comunidades. Esta dedicación fue reconocida con el Premio Nacional de Cultura Comunitaria y la Medalla Raúl Gómez García, una de las distinciones más altas del sistema cultural cubano. Además, su labor internacionalista en Venezuela fortaleció los lazos artísticos entre ambas naciones.

La trayectoria de Concepción se distingue por una constancia que le ha valido el reconocimiento como Vanguardia Nacional durante diez años consecutivos, una rareza en el panorama artístico cubano. Su trabajo ejemplifica la vigencia del teatro como herramienta de transformación social, manteniendo la coherencia entre la excelencia estética y el arraigo popular.

El Premio Omar Valdés, que lleva el nombre del recordado actor santiaguero (1929-1999), se suma ahora a la lista de honores de este creador avileño cuya carrera demuestra que el teatro de provincia puede alcanzar la más alta calidad sin renunciar a su función comunitaria.

Junto a Concepción fueron distinguidos en esta edición la actriz y pedagoga Juana Raida Alfonso (Granma), el actor y rector de la Universidad de las Artes Luis Enrique Amador Quiñones (La Habana), el dramaturgo y director Atilio Caballero (Cienfuegos), la fundadora de Los Cuenteros Graciela González (Artemisa), el director y poeta José Emigdio Pascual Varona (Santiago de Cuba), la crítica teatral Vivian Martínez Tabares (La Habana) y el teatrólogo Joel Sáez (Villa Clara).

Tomado de Invasor