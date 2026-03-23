Prueba de comprobación valida funcionamiento del Parque Solar Fotovoltaico de Majagua

En un paso decisivo hacia su puesta en marcha, el Parque Solar Fotovoltaico General Ángel del Castillo Agramonte, ubicado en el municipio de Majagua, fue sometido recientemente a una prueba de comprobación que demostró el buen estado de su montaje y su efectividad técnica.

De acuerdo con la información compartida por el periodista Amador Rodríguez López, de Radio Surco, en su perfil en Facebook, los trabajos comenzaron con la conexión a la media tensión de 33 kilovoltios, lo que permitió el enlace exitoso con las cajas concentradoras, los inversores y el resto de los equipos que forman parte de esta inversión, cuya potencia de capacidad es de 5 megawats.

La comprobación contó con la asesoría del equipo de la República Popular China y estuvo respaldada por especialistas del territorio y la provincia. Durante el desarrollo de la misma, estuvieron presentes el oresidente del Órgano de Gobierno y diputado al parlamento cubano, Humberto Fleitas Portal, así como la intendente de Majagua, Mariela González Hayes.

El ingeniero Daniel Carrazco Camejo, al frente de la tarea inversionista, precisó que, una vez apreciado el buen estado técnico del parque, se iniciará un grupo de acciones, aunque hasta el momento, no se ha podido precisar la fecha de su inauguración.

Como parte del programa previo a la entrega de la obra, se prevé además la certificación por parte de la Agencia de Protección contra Incendios, así como la culminación de acciones secundarias y labores de carácter civil pendientes, incluidas las aceras.

Tomado de Invasor