Otorgan reconocimiento nacional al Teatro Principal de Ciego de Ávila

El emblemático inmueble avileño recibió mención en la categoría Restauración del Premio Nacional en Conservación y Restauración de Monumentos 2026, además del Premio Especial de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC).

El Teatro Principal del municipio cabecera acumuló este año un doble reconocimiento en el ámbito nacional: recibió mención en la categoría Restauración de la vigésima cuarta edición del Premio Nacional en Conservación y Restauración de Monumentos, y resultó seleccionado también para el Premio Especial de la UNAICC, en su edición número 21, convocado bajo el lema “Por la protección del patrimonio construido cubano”.

El acta del jurado del Premio Nacional, presidido por la Dra. Arq. María Victoria Zardoya Loureda e integrado además por el MSc. Arq. Ricardo Machado Jardo como secretario, el Dr. Arq. Abel Tablada de la Torre, el MSc. Arq. Kiovet Sánchez Álvarez y la Arq. Gema Bárbara Gallardo Nonell, destaca que el inmueble avileño constituye un patrimonio cultural construido de singular importancia para su localidad y un ejemplo de interés nacional.

El jurado ponderó el rescate de un representativo exponente del eclecticismo académico cubano de inicios del siglo XX, símbolo de la vida cultural de la región, así como la complejidad de la restauración dada la multiplicidad de requerimientos en exteriores e interiores, el elevado nivel de especialización y coordinación que demandó la intervención, la conservación de bienes muebles e inmuebles, y el excelente resultado alcanzado, que devolvió al edificio su imagen de esplendor en un contexto urbano privilegiado.

Se reconocieron igualmente el mantenimiento de la funcionalidad tradicional del teatro, la documentación gráfica y documental del expediente presentado —que avala el proceso técnico realizado— y el valor de rescatar un ejemplo único para el interior del país.

Interior del teatro en ocasión de la gala político-cultural por el aniversario 72 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes

En la misma convocatoria, el Premio Especial de la UNAICC —otorgado en coordinación con el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) del Ministerio de Cultura— seleccionó al Teatro Principal en la categoría Restauración, validando así la participación de miembros de esa organización en la realización de la obra y su contribución a la visibilidad del patrimonio construido cubano.

El proyecto fue liderado por el proyectista principal Néstor Concepción Bonachea, con Lian Díaz Arias como inspector principal y Alejandro Ochoa Rodríguez como especialista principal.

El reconocimiento se suma a la proyección nacional de Ciego de Ávila en materia de conservación patrimonial y reafirma el valor histórico y arquitectónico de uno de los inmuebles más representativos de la ciudad.

Tomado de Invasor