Petrolero ruso desafía bloqueo de Estados Unidos y prevé llegar a Cuba

El buque Anatoly Kolodkin, que transporta 730 mil barriles de crudo, tiene previsto arribar este lunes 30 de marzo al puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba.

Este movimiento desafía directamente el bloqueo unilateral impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que ha intensificado las medidas coercitivas contra la islaque buscan asfixiar el suministro de crudo a la nación caribeña.

El cargamento, despachado desde el puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo, contó con la escolta de un buque de la Armada rusa durante su paso por el canal de la Mancha, antes de internarse en el océano Atlántico para completar su travesía hacia el Caribe.

La llegada de este suministro de crudo es vital para la nación caribeña, que cuenta con 9,6 millones de habitantes y no recibe petróleo desde principios de año, razón por la cual vive una situación energética delicada con interrupciones prolongadas del servicio y caídas del Sistema Eléctrico Nacional.

El presidente estadounidense Donald Trump, bajo el supuesto de constituir la mayor de las Antillas una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad del país norteamericano, ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que suministre combustible a la isla, e incluso ha sugerido la posibilidad de una intervención militar para “tomar” el territorio cubano, profundizando el asedio económico y diplomático contra la Revolución.

Ante la marcada escasez de combustible, el Gobierno cubano implementó medidas de emergencia y un estricto racionamiento de gasolina.

La crisis energética ha ocasionado que los precios de los combustibles se incrementen drásticamente, la notable reducción del transporte público y la precarización de la vida, a pesar de la prioridad concedida por la máxima dirección del país de mantener la vitalidad de los servicios vitales. El arribo del Anatoly Kolodkin se perfila como un alivio estratégico frente al intento de asfixia energética promovido desde Washington.

Cuba cumplió tres meses sin recibir suministros de combustible debido al recrudecimiento del bloqueo petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos. Esta medida de presión extrema a pesar de afectar al pueblo también afecta la operatividad de pequeñas unidades de producción y grandes cadenas hoteleras mientras acelera la inflación en la nación caribeña.

En ese sentido, la parálisis energética deja las calles de La Habana con una circulación mínima de vehículos y conlleva al cierre de comercios ante la falta de recursos básicos. Importantes empresas mineras y aerolíneas extranjeras también suspendieron operaciones debido a la imposibilidad de sostener sus actividades industriales.

Trump no tiene objeción a que países, incluida Rusia, suministren petróleo a Cuba El presidente de EE.UU., Donald Trump, no tiene objeción a que países, incluida Rusia, suministren petróleo a Cuba. “No nos importa dejar que alguien reciba un cargamento porque lo necesita. Tienen que sobrevivir”, dijo a la prensa. “Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema, sea Rusia o no”, agregó. “Preferiría dejarlo entrar, ya sea de Rusia o de cualquier otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas”, reiteró. Mientras, numerosos países han mostrado apoyo a Cuba, enviando ayuda humanitaria a la isla. Tomado de Cubadebate