Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Internacionales

Petrolero ruso desafía bloqueo de Estados Unidos y prevé llegar a Cuba

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 30, 2026

El buque Anatoly Kolodkin, que transporta 730 mil barriles de crudotiene previsto arribar este lunes 30 de marzo al puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba.

Este movimiento desafía directamente el bloqueo unilateral impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que ha intensificado las medidas coercitivas contra la islaque buscan asfixiar el suministro de crudo a la nación caribeña.

El cargamento, despachado desde el puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo, contó con la escolta de un buque de la Armada rusa durante su paso por el canal de la Mancha, antes de internarse en el océano Atlántico para completar su travesía hacia el Caribe.

La llegada de este suministro de crudo es vital para la nación caribeña, que cuenta con 9,6 millones de habitantes y no recibe petróleo desde principios de año, razón por la cual vive una situación energética delicada con interrupciones prolongadas del servicio y caídas del Sistema Eléctrico Nacional.

El presidente estadounidense Donald Trump, bajo el supuesto de constituir la mayor de las Antillas una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad del país norteamericano, ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que suministre combustible a la isla, e incluso ha sugerido la posibilidad de una intervención militar para “tomar” el territorio cubano, profundizando el asedio económico y diplomático contra la Revolución.

Ante la marcada escasez de combustible, el Gobierno cubano implementó medidas de emergencia y un estricto racionamiento de gasolina.

La crisis energética ha ocasionado que los precios de los combustibles se incrementen drásticamente, la notable reducción del transporte público y la precarización de la vida, a pesar de la prioridad concedida por la máxima dirección del país de mantener la vitalidad de los servicios vitales. El arribo del Anatoly Kolodkin se perfila como un alivio estratégico frente al intento de asfixia energética promovido desde Washington.

Cuba cumplió tres meses sin recibir suministros de combustible debido al recrudecimiento del bloqueo petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos. Esta medida de presión extrema a pesar de afectar al pueblo también afecta la operatividad de pequeñas unidades de producción y grandes cadenas hoteleras mientras acelera la inflación en la nación caribeña.

En ese sentido, la parálisis energética deja las calles de La Habana con una circulación mínima de vehículos y conlleva al cierre de comercios ante la falta de recursos básicos. Importantes empresas mineras y aerolíneas extranjeras también suspendieron operaciones debido a la imposibilidad de sostener sus actividades industriales.

Trump no tiene objeción a que países, incluida Rusia, suministren petróleo a Cuba

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no tiene objeción a que países, incluida Rusia, suministren petróleo a Cuba.

“No nos importa dejar que alguien reciba un cargamento porque lo necesita. Tienen que sobrevivir”, dijo a la prensa. “Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema, sea Rusia o no”, agregó. “Preferiría dejarlo entrar, ya sea de Rusia o de cualquier otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas”, reiteró.

Mientras, numerosos países han mostrado apoyo a Cuba, enviando ayuda humanitaria a la isla.

Tomado de Cubadebate

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Internacionales

Nicolás Maduro y Cilia Flores acudieron a su segunda audiencia de procedimiento

Mar 27, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Internacionales

El mundo dice: Cuba no está sola

Mar 12, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Destacada Internacionales

Desde Estados Unidos: inicia semana de acciones en defensa de Cuba

Mar 8, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Sociedad

En cada pedacito de Cuba

30 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Rebelde

30 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
CIEN AÑOS CON FIDEL

Fidel Castro sobre la guerra contra Irán

30 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Petrolero ruso Anatoli Kolodkin llega a Cuba con ayuda solidaria

30 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila