Políticas económicas en Cuba: ¿Se escucha realmente a los expertos?

Transcripción del programa Cuadrando la Caja, 22 de junio de 2025

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Hola, muy buenas noches. Un placer volver a saludarles en Cuadrando la Caja, su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana.

Hace solo unos días concluyó en La Habana el IX Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), en el que se abordaron temas de actualidad. La población nos acercó, en sus comentarios, a las expectativas que tenía sobre este evento. ¿Qué papel juega hoy la Asociación Nacional de Economistas en el país? ¿Se tiene en cuenta realmente la opinión de los economistas y contadores al tomar las decisiones? ¿Qué consecuencias tiene la descapitalización de este sector?

Sobre estas y otras cuestiones estaremos conversando hoy con el doctor en Ciencias José Carlos del Toro Ríos, nuevo presidente de la ANEC; el doctor en Ciencias Ayuban Gutiérrez Quintanilla, y Marisleidys Fernández Corrales, vicepresidenta de la ANEC.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Cuando publicábamos las noticias acerca del congreso, en muchos comentarios se expresaba la expectativa. La gente decía: “En un congreso de economistas, tienen que hablar de economía, de la contabilidad y de todos estos temas cardinales que sabemos que están en el día a día en la boca de la población”. Y siempre había una pregunta: ¿cuál es hoy el rol de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. ¿Cuál es el papel que puede tener a nivel social? Empecemos por definir qué es la ANEC, porque no creo que todos conozcan los detalles de esta organización.

Dr. C. José Carlos del Toro Ríos: La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba es una organización que acaba de cumplir 46 años y agrupa a los profesionales de las ciencias económicas: economistas, contadores, auditores… Además, agrupa a profesionales de otras especialidades que ejercen dentro de la actividad económica del país. Tiene una estructura cuya célula principal es la sección de base y está localizada en nuestras organizaciones económicas.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Muchas veces, cuando escuchábamos los debates en el congreso, se insistía en la necesidad de que el contador, el economista o el auditor tengan mayor preponderancia a nivel de base en la entidad, que es realmente donde se materializa el hecho económico.

Dr. C. José Carlos del Toro Ríos: Por supuesto, y llegamos al congreso con la recopilación y la participación de los asociados. Los documentos que fueron la base de las discusiones en el congreso nacieron de debates en la base, siguiendo la estructura de la organización: de las secciones de base a la estructura municipal y luego las asambleas provinciales, hasta llegar al congreso, al que llega un resumen de dos temas cardinales para la ANEC: uno, las contribuciones de la organización al programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, y, dos, vida interna, porque indiscutiblemente los tiempos van cambiando y hay que reajustarse.

En la primera comisión, que abordó las contribuciones, hubo una caracterización de la situación económica del país, la identificación de retos y desafíos, propuestas de soluciones y cómo implementarlas. Son elementos que además, están concebidos dentro del plan de gobierno que se implementa en el país. Sobre vida interna, se discutieron elementos que tienen que ver con la capacitación, el papel que tienen que jugar las estructuras de base en la cultura económica y cambios en las maneras de hacer y en nuestros documentos rectores que nos permitan dinamizar el trabajo de la asociación.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Me llama la atención una pregunta que se repetía en los comentarios de muchas personas: ¿cuál es el papel real que tiene hoy la ANEC? Es pertinente, sobre todo, en el contexto de un país donde se están viviendo tantas transformaciones en el modelo económico y social.

Lic. Marisleidys Fernández Corrales: La organización es fundamental. En primer lugar, nace desde la base, y qué instancia mejor que la base para conocer y dar solución a los problemas económicos que tenemos. No solo estamos presentes para acompañar el programa económico, sino también para contribuir a la capacitación y la divulgación de los aportes científicos en materia de economía. Los miembros de la ANEC son profesionales con un alto prestigio y rigor científico, no solamente son graduados de estas ciencias, sean contadores o economistas, sino que se encargan de divulgar todo el conocimiento científico que emana desde las universidades, en un proceso de capacitación de la población general que contribuye a que se pueda entender lo relacionado con la cultura económica, acercando a la gente, con un lenguaje más asequible, los fenómenos económicos que tienen lugar.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: La ANEC tiene un valor inmenso. Primero, por lo que decía Marisleidys, acompañando las propuestas del programa de gobierno para enfrentar las distorsiones. También hay una amplia labor de la organización en la capacitación. En muchas ocasiones decimos que en la economía está la batalla fundamental. De hecho, recuerden queel General de Ejército Raúl Castro planteaba que había tres batallas importantes, y la primera era la económica. Pero esa batalla económica se hace con capacitación, y la actividad profesional no es una actividad en la que se detenga la capacitación, en ninguna de las profesiones. Generalmente, se dice que los médicos se pasan la vida estudiando. Pero también otros profesionales, incluidos economistas, contadores, auditores, tienen que pasarse la vida estudiando.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Se habla mucho de transformaciones en el modelo económico y siento que no estamos a la par en la capacitación o la preparación en temas económicos. Creo que la ANEC tiene que ser fundamental en esto.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Sí, hay dos niveles en ese sentido. Un nivel es la función de capacitación de los especialistas, de los técnicos, del personal que trabaja asociado a la actividad económica, y el otro es la cultura económica desde un enfoque más general hacia el resto de la población. Es importante desde el punto de visto de la trascendencia social que puede tener la ANEC. Incluso, en el congreso se habló de rescatar los círculos de interés económicos, porque hace falta una altísima cultura económica en una situación como la que vivimos hoy, que hace necesario contar con mayores herramientas para comprender los fenómenos en nuestra economía, las políticas, las estrategias para enfrentar esta situación.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Del Toro, ¿estamos mejor capacitados que en tiempos anteriores, o cree que todavía tenemos muchas deudas en cuanto a preparación profesional?

Dr. C. José Carlos del Toro Ríos: La capacitación siempre va a ser una necesidad. De hecho, hemos estado participando en un proyecto que lidera el Banco Central de Cuba, que es la estrategia nacional de educación financiera, porque hay que empezar a articular todos los esfuerzos, no solo los de la organización, sino los de organismos que tienen responsabilidad en trasladar, en preparar, en capacitar a los actores de la economía y a la población. La ANEC siempre ha tenido la posibilidad de hacerlo y hay nichos que son naturales dentro de la organización. Un nicho natural dentro de la organización es el ejercicio, por ejemplo, de la contabilidad en sus diferentes niveles. La apertura del país a los nuevos actores de la economía ha demandado, por ejemplo, un ejercicio de teneduría de libro, que fue abordado críticamente en el congreso.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Y que lo vamos a abordar más adelante.

Dr. C. José Carlos del Toro Ríos: Sí, este ejercicio implica un proceso de capacitación, tanto de los que brindan el servicio como de los nuevos actores que se insertan en la economía.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Yo he consultado en varias ocasiones la página web de la asociación, he visto que tienen un programa bien articulado de cursos de pregrado y posgrado, y creo que a veces esos cursos no se conocen. Creo que falta divulgación para que los interesados puedan llegar y entrenarse, no solamente tiene que ser para los miembros asociados, sino para todos los actores económicos. Y aquí hay un elemento fundamental sobre el que se insistió durante las jornadas del congreso, que es la responsabilidad social de la ANEC.

Dr. C. José Carlos del Toro Ríos: En su estructura de funcionamiento, la organización creó el centro de superación de posgrado, que durante el congreso recibió la acreditación para incursionar en la superación profesional en esa área. Ya tenía una autorización del Ministerio de Educación y, para satisfacción nuestra, en el congreso logramos que el ministro de Educación Superior otorgara esa categoría al centro.

El centro tiene estructuras en todos los consejos ejecutivos provinciales, en todas las sedes de los consejos ejecutivos, porque la idea es aglutinar, bajo la estructura de la organización, todos los esfuerzos de capacitación, y, como te decía, no solamente para el gremio, sino para los actores de la economía que lo están demandando. Y no hablo solamente de los nuevos actores, hablo también de los tradicionales, porque lo relativo a costo, formación de precios, regulaciones fiscales, es común a todos, aun con particularidades. En el centro, hemos logrado convocar a profesores, a asociados que puedan transmitir su experiencia y contribuir con estos procesos de formación.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Ya hemos conocido cómo es la organización, algunos temas tratados en el reciente congreso. Sin embargo, hay preguntas que nos hacían en los comentarios de nuestra página web; por ejemplo, ¿se tiene en cuenta realmente lo que dicen los economistas, los contadores a la hora de tomar decisiones en el país? ¿Qué consecuencias pueden tener en este sector fenómenos como la migración o la descapitalización?

Durante el congreso, se expresó preocupación sobre todo con la contabilidad, y sabemos que tiene un peso cardinal en el ejercicio económico diario en una entidad. Se advirtió de que hay una descapitalización y que también se ha perdido el valor que puede tener ese profesional dentro de las instituciones. ¿Ustedes coinciden con este punto? ¿Está sucediendo eso en las instituciones? ¿Qué consecuencias puede tener tanto para una entidad estatal como para una no estatal? Porque creo que es algo general.

Lic. Marisleidys Fernández Corrales: Durante el congreso se subrayó el papel de la contabilidad como una herramienta para la toma de decisiones cuyo uso acertado puede contribuir a mejorar políticas. Hablábamos de que el proceso que está viviendo la contabilidad no es ajeno a las tendencias sociales que se han venido desarrollando. También el éxodo hacia otras fuentes de ingresos o diferentes profesiones está afectando el papel del contador. El contador es un ente fundamental dentro de cualquier organización, ya que contribuye y da a los diferentes directivos las herramientas de cómo está el proceso en materia económica, financiera. Estamos en tiempos complejos para el desarrollo de la contabilidad, en los que el papel que jugamos es fundamental: un mal contador puede afectar el desarrollo propio de la organización en la cual trabaja. Me refiero, por ejemplo, a un mal registro de los hechos económicos, y al efecto que puede tener, pues esa información contiene o sustenta las bases de corte fiscal. Un mal registro afecta no solo las bases de corte fiscal, sino la información que se reporta como país.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Eso es un elemento fundamental, porque a veces se dice que el municipio tiene que ser el eslabón fundamental del desarrollo económico, del potencial económico del país, pero cuando se mira a los municipios, allí es donde más plazas de contadores y economistas están vacantes. ¿Qué apreciación tienen ustedes y qué puede pasar cuando no se registra, como dice Marisleidys, el hecho económico como debe ser, cuando no se lleva con argumentos la economía de una empresa?

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Me gustaría agregar algo, Oscar, y es que el fin de semana pasado se cumplió el aniversario 46 de la ANEC y en varias intervenciones durante el congreso se destacó el papel de los economistas, contadores y auditores. Es una heroicidad lo que hacen hoy en Cuba los contadores, los economistas, los auditores, porque en esta guerra económica en la que vivimos el elemento empresarial es muy importante, pero no solo lo empresarial, también las entidades presupuestadas. Ahí juegan un papel esencial estas especialidades, y quienes las ejercen lo hacen con mucho sacrificio. Hay que ser contador para saber lo que es un cierre contable y la exigencia, el estrés en que se hace. Y en las actuales condiciones, incluidos los problemas energéticos, se complejiza aún más esa actividad. Por tanto, primero hay que felicitar a todos los contadores, economistas y auditores por este aniversario, pero, además, por el esfuerzo tan grande que hacen todos. No somos los únicos, también lo hacen los médicos, los profesores, otros profesionales. Y está claro, el sector sufre, como sufren todas las dimensiones en nuestra vida social, la desprofesionalización, la migración. A veces se suele poner el énfasis en la migración hacia fuera de Cuba, pero hay una fuerte migración a lo interno del país entre sectores, entre actividades. Ese es un problema que hay que enfrentar con medidas desde la economía. Siempre que vengo al programa, hablo de que hay una ley de empresa que está en proceso, en pausa, que tiene que estar llamada a abrir posibilidades para que estas especialidades se crezcan con la importancia que tienen.

Dr. C. José Carlos del Toro Ríos: Hay una voluntad de gobierno, porque se ha reconocido la necesidad de fortalecer el ejercicio de la profesión, y hay un acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, el 9041, que estableció pautas para que se desarrollara un proceso de fortalecimiento de la actividad dentro de las organizaciones. Es un acuerdo que responsabiliza a cada estructura de dirección para ejecutar lo que está concebido. En este acuerdo hay medidas que tienen que ver con el reconocimiento de la actividad dentro del esquema de dirección; medidas que tienen que ver con la capacitación tanto de profesionales como de dirigentes; medidas relativas a reconocimientos salariales; otras sobre reconocimientos morales en el ejercicio de la profesión. Y dentro del acuerdo está una deuda que tenemos con estas especialidades, a las que hace algunos años se les retiró el premio estatal. Ante esa ausencia, la ANEC decidió empezar a otorgar los premios por la obra de la vida Carlos Rafael Rodríguez en las tres especialidades. Hay una voluntad de Gobierno de recuperar el premio estatal, que reconoce a contadores, auditores y economistas desde la base. Es un movimiento de reconocimiento desde la base y sentimos que debemos acompañar al Gobierno en la restauración de esta estimulación. El esfuerzo de fortalecimiento se gana en la base.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Exactamente.

Dr. C. José Carlos del Toro Ríos: Si las direcciones de empresas, de unidades empresariales de base, de órganos de gobiernos locales, no jerarquizan ese mandato de estos profesionales, tendremos los efectos que hoy estamos sufriendo, los movimientos de esos profesionales fuera de sus actividades, por no cumplir con estas estrategias.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Y sobre el mandato, el papel, la relevancia de economistas, contadores, auditores… En reiteradas ocasiones, la gente se pregunta si a los economistas cubanos los tienen o no en cuenta a la hora de diseñar las políticas públicas, las políticas económicas a nivel de país. Pero no vamos a irnos solamente a nivel de país, porque siempre pensamos en lo grande; pensemos también en las decisiones empresariales. ¿Es así? ¿Qué ha pasado en los últimos años? El país también ha implementado un grupo de medidas y poco a poco se han ido sumando voces de estos profesionales. Fue un tema bastante comentado en el congreso. ¿Se toma en cuenta o no la opinión de los economistas a la hora de diseñar e implementar políticas públicas en Cuba?

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Yo creo que sí. Incluso en mi doble condición, he participado mucho en varias de estas actividades. Primero, a nivel de la base probablemente no hay una sola estrategia municipal de desarrollo en la que no hayan participado economistas, académicos más cercanos a la actividad económica concreta. Y desde el 2011 para acá recordamos todo el proceso de los lineamientos. Creo que ha habido un incremento importante de la participación de los economistas, y no solo economistas, porque recuerden que esos documentos, los lineamientos, tuvieron un enfoque también más social, integral, en cuya conformación participaron filósofos, sociólogos. Después, el pueblo participó de manera general. Ha habido muchos grupos de trabajo, los ministerios con sus CTA (consejos técnicos asesores), en los que participan muchos economistas, especialistas. Incluso, participamos en la elaboración de documentos de políticas. Hemos alcanzado un nivel, pero hay que seguir trabajando en solidificar esa participación. En el congreso se hacía un planteamiento que yo creo que es muy importante: esa participación tiene que ir en los dos sentidos; es decir, poder participar, aportar, pero que también haya una retroalimentación de lo que se planteó, qué conclusión se sacó. Porque a veces uno participa en una actividad de este tipo y dice: “Lo que yo dije aparece en la política”. ¿Pero debería ser así o quizás tiene que haber un momento previo antes donde haya un poco más de discusión, de intercambio sobre cómo quedó en la política específicamente? Nosotros hemos planteado en algunos momentos que hay que lograr espacios más integrales de decisión donde esté, por supuesto, el decisor, que es el que tiene el encargo, pero también actores como la academia, los técnicos, los profesionales, y que participen en el proceso de manera más integral, no solo aportando ideas, sino también en el proceso completo.

Lic. Marisleidys Fernández Corrales: Los contadores y economistas están presentes en el aporte, pero también tenemos que estar a la hora de ver cuál es el destino final o el camino que vayan a tomar estas políticas. Tenemos que estar desde la creación o la formulación de la idea hasta la puesta en práctica y el análisis del efecto social que puede generar, ya que las decisiones económicas siempre tienen un gran peso social. Es lo que caracteriza a la economía como un fenómeno social, una ciencia social.

Dr. C. José Carlos del Toro Ríos: Es verdad que hemos logrado todos estos espacios, que hay un reconocimiento, pero hay que reconocer también que una de las causas del movimiento de economistas y contadores de sus actividades está precisamente en el reconocimientos de su papel, de su función, en la base. Si yo tengo la función de asesorar, de alertar sobre determinados fenómenos económicos en la organización y el decisor no me toma en cuenta, y si yo no me quiero comprometer con una decisión inadecuada, sencillamente lo que hago es salir del ejercicio de la profesión. Y de eso tenemos casos.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Por eso mismo traigo el tema, porque se señala a nivel de país, pero también muchas veces no se tiene en cuenta en las entidades donde se da el hecho económico.

Ahora vamos a escuchar al cuarto panelista del programa, El Gurú de Jatibonico, y enseguida regresamos a la mesa.

El Gurú de Jatibonico:

Tiene la ANEC como meta,

tras terminar su congreso,

que no termine el suceso

olvidado en la gaveta.

Una realidad que aprieta

exige sabiduría.

Gran esfuerzo, día tras día,

sin desmayar un momento;

lo mejor del pensamiento

en pos de la economía.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Interesantes las palabras del gurú, que como siempre le pone sazón al debate del programa. ¿Ustedes creen que predomine el enfoque economicista a la hora de tomar ciertas decisiones en política económica y social o todavía prevalece el carácter humanista que ha tenido una tradición de décadas en el país? A veces se hace ese cuestionamiento, y qué mejor que preguntar a los economistas y a los contadores, que muchas veces, como ustedes decían, participan a la hora de elaborar esas políticas.

Dr. C. José Carlos del Toro Ríos: Se ha reconocido, inclusive por la dirección del país, la necesidad de integrar las especialidades. El presidente en persona ha hecho alertas. De hecho, en la composición de los consejos técnicos asesores, en los equipos de trabajo, se ha señalado ver las soluciones en varias dimensiones, entre las que no puede faltar la social, la evaluación del efecto social de lo que vayamos a implementar. Hay decisiones que están pendientes de implementación, porque en las evaluaciones de impacto no están todavía todas las medidas de mitigación de los riesgos. Estamos en un momento en que la mirada social tiene un peso importante en el proceso de toma de decisiones. Es lo que hemos percibido y es a lo que se nos está llamando. En el congreso, el presidente nos convocaba a la alianza no solamente con la facultades de ciencias económicas, o sea, contabilidad, economía, etcétera, sino a atraer también a nuestra forma de evaluación y de análisis a los sociólogos o a otros especialistas de ciencias sociales para incorporar la mirada desde esas especialidades. Y, además, no descuidar los pilares de la Revolución, la transformación digital, la comunicación social adecuada de todos estos elementos, que nos permitan un más sólido proceso de formulación o creación de políticas públicas.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: El propio presidente decía, como usted bien mencionaba, en el congreso, que a estas medidas o políticas públicas muchas veces les falta integralidad y a veces tienen malos resultados porque no alcanzan realmente el valor social que podrían tener. Muchos de los economistas que estaban en el congreso decían: “Es que la economía es una ciencia social”. O sea, la economía no es solamente números.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: No. Es verdad que en la historia del desarrollo de la política económica ha habido posiciones muy economicistas, menosprecio de la importancia que tienen las políticas económicas, los efectos que tiene a nivel social, y eso es innegable. Nosotros siempre decimos que cuando se hace una política, desde el momento del diseño tiene que estar claro que va con dos jabitas: una en la que están los costos y otra con los beneficios. No hay ninguna política que beneficie al 100% de un país, siempre tiene determinados costos. Lo que uno tiene que lograr es que los beneficios de la política y los costos estén alineados con el objetivo de la política. Si usted está en un país en transición al socialismo, usted tiene que hacer políticas que realmente se alineen con ese sentido. En una situación como en la que nosotros estamos, es más compleja la elaboración de políticas. Por lo tanto, puede haber errores en la política, eso pasa, no hay ningún proceso de elaboración, de implementación de políticas en que no haya errores. Yo coincido con José Carlos en que hay un interés marcado. Lo dijo explícitamente el primer secretario del Comité Central del PCC y presidente, ser más integrales en la formación de los análisis sobre economía. En ocasiones, cuando un economista plantea que hay que respetar las leyes económicas, se dice que está siendo economicista. Y no es así, es que eso es parte de la realidad de nuestra ciencia. Eso es muy importante.

Quería referirme también a las universidades y los jóvenes, que a lo mejor nuestra vicepresidenta puede ahondar un poquito más, porque está más cercana.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Ese era el tema que venía ahora, hablar de ese potencial que tienen las universidades. A lo largo de la historia cubana, las universidades han aportado al desarrollo del país. En los últimos años, se ha tratado de integrar más a la universidad con las empresas, con las entidades, en el aporte de soluciones concretas. Muchas veces pensamos que la academia es la nube, pero ha quedado demostrado que la academia también tiene aportes reales y concretos a los problemas a nivel de país y los que hay en las comunidades.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: A mí me sirvió mucho el congreso como delegado y como miembro de la ANEC. Uno siempre tiene la percepción de la participación de la universidad como académico y de los estudiantes con lo que siempre se ha llamado tareas de impacto, el control interno, etcétera. Pero hay un ámbito de la participación de la academia junto con los estudiantes que es mucho más rico que ese ámbito tradicional en el cual siempre hemos participado. Yo creo que ese es un salto que se está exigiendo a los miembros de la ANEC que de la organización en ese ámbito.

Lic. Marisleidys Fernández Corrales: La ANEC, como uno de sus pilares fundamentales, tiene que fomentar, inclusive hacerla más visible, su vinculación con las universidades, ya que en la universidad está la fuente fundamental, el nicho donde se genera el mayor volumen de cantidad de ideas, esas ideas que permiten la reproducción de políticas económicas con un marcado corte social, donde encontramos el talento, profesores, investigadores, estudiantes que se involucran en estas políticas. Son los actores fundamentales de todo este desarrollo. En el caso de las universidades, no solamente son la institución encargada de la generación de conocimiento, sino el espacio para fomentar el desarrollo de estas políticas, que puede influir a la hora de tomar decisiones, en escenarios en que nosotros los jóvenes y los universitarios seamos escuchados, ya que tenemos un mayor alcance de estas políticas por encontrarnos más cercanos a los problemas cotidianos. Entonces, la formulación de estas ideas permite la reproducción de políticas económicas con un marcado corte social, donde la presencia y el interés del desarrollo de los jóvenes por seguir en el avance de estas políticas es fundamental.

Dr. C. José Carlos del Toro Ríos: Para nosotros, es vital fortalecer el sistema de relaciones con las universidades. Entre las proyecciones de trabajo está la renovación de todos los convenios de colaboración con este sector. Uno de los retos que tenemos es avanzar en el fortalecimiento del diseño de las estrategias de desarrollo municipal. Como establece la Constitución, debemos hacer un municipio sustentable, y ese diseño lo hemos soportado sobre una estrategia de desarrollo local fuerte. El acompañamiento de la organización de las universidades en cada municipio tiene que ser vital, porque ahí tenemos la capacidad para generar nuevas capacidades en los gestores y en los decisores de política en los municipios.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Y esto tiene que ver también con el reemplazo natural que tiene que haber en un momento en que hay éxodo, también hay desprofesionalización. La desprofesionalización y el intrusismo profesional también fueron abordados en el congreso, sobre todo con una figura, el tenedor de libros. ¿Por qué es tan problemático? ¿Qué pueden generar personas que no tienen una formación en economía, en contabilidad, en finanzas, que no son auditores y estén ejerciendo esta actividad?

Dr. C. José Carlos del Toro Ríos: Hoy tenemos brecha en la legislación. La teneduría de libro es el registro diario de las operaciones económicas de cualquier sujeto. Y esta actividad, al no tener una regulación, está siendo ejercida por personas que no tienen los conocimientos. Por eso señalábamos las dos aristas: buscar un área de preparación para esas personas que lo están ejerciendo , y fortalecer los mecanismos de control del ejercicio de la teneduría del libro. Esa actividad ha evolucionado mucho en el mundo y hoy la contabilidad se lleva básicamente bajo sistemas informatizados que cierran todos los procesos. La teneduría de libro como actividad no cierra proceso.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: Ya nos quedan prácticamente dos minutos de programa. ¿Cómo seguir fortaleciendo la labor de todos estos profesionales y cómo superar los problemas?

Lic. Marisleidys Fernández Corrales: El papel fundamental que va a jugar la ANEC después del cierre del IX Congreso consiste en eso, en el acompañamiento a las políticas económicas y que sea vea visible el carácter social; en la capacitación de cualquier actor, no solamente los nuevos actores económicos, sino todos, incluidos contadores que ejercen la profesión y quienes ejercen el oficio de la teneduría de libro. Incrementar la capacitación para enaltecer el papel del contador.

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Hay un tema también que se tocó en el Congreso y creo que es muy importante: la unidad de este colectivo: los economistas, contadores y auditores. La unidad, porque es mediante ella que nosotros podemos, con recursos que no son ilimitados, cumplir nuestra función como organización, en la capacitación, la asesoría, la participación en todos los espacios de desarrollo de la vida económica del país. Creo que es un elemento en el que se hizo mucho hincapié en el congreso y al que damos importancia vital en nuestra organización.

Dr. C. José Carlos del Toro Ríos: A mí solamente me queda ratificar el compromiso de contadores, economistas y auditores y demás asociados de la ANEC para seguir acompañando al Gobierno en hacer de Cuba un país más sustentable.

Lic. Oscar Reinaldo Figueredo: ¿Cómo seguir fortaleciendo esta labor de los economistas, contadores y auditores en nuestro país? ¿Cómo pueden seguir influyendo en la aplicación de políticas públicas, pero también en el quehacer diario de nuestras entidades? De eso hemos estado comentando hoy en Cuadrando la Caja, que no es solamente sobre el congreso de ANEC, sino de la labor diaria que tienen estos profesionales en cada uno de los territorios y en cada una de las empresas. Si le interesó el tema, como siempre decimos, comparta nuestro contenido en redes sociales y acompáñenos cada domingo a las 7 de la noche por el canal Caribe para hacer juntos un cuadro diferente.

Transcripción: Ileana Reyes Sánchez, Yusleydis Seuret Gómez/ IDEAS Multimedios

Tomado de Cubadebate