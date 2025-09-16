Presentan diario adolescente en Ciego de Ávila (+Fotos)

La terraza del Hotel Rueda, en Ciego de Ávila, fue escenario propicio para la presentación del diario adolescente, una nueva aventura, iniciativa de la red de jóvenes por la vida, que este año vienen desarrollando disimiles actividades, como parte del lanzamiento de la campaña Decide tu juego.

Nathaly Dueñas López, psicóloga avileña explicó a Televisión Avileña que este diario está compuesto por los Doce meses del año, cada mes tiene sus propias frases inspiradoras, pasatiempos, juegos instructivos, todo relacionado con la adolescencia, pues no es más que una herramienta donde estas nuevas generaciones pueden proyectar sus inseguridades, miedos, satisfacciones, y al concluir el año estará reflejado su propia historia.

En esencia el trabajo de la red de jóvenes por la vida es el apoyo a este segmento etario, dándoles herramientas, como afrontar los cambios psicológicos, fisiológicos que se tienen en esta etapa, conocer los métodos anticonceptivos, la protección de los mismos para evitar las enfermedades de transmisión sexual, como manejar el embarazo en la adolescencia.

En la cita los estudiantes de la escuela Pablo Elbio Pérez Cabrera, especialistas e invitados conocieron sobre la importancia de este diario, donde nos invita a explorar, aprender y tomar decisiones en esta etapa de cambios y oportunidades, como es la adolescencia en la construcción de un proyecto de vida más saludable. Según nos comenta Nathaly Dueñas la idea es llegar a la gran población adolescente en la provincia, donde ellos y ellas puedan recibir un número significativo de este ejemplar.

Como parte de la jornada el grupo creativo de moda Guayza, mostró la alta costura a través de la colección Nelson Domínguez, donde la elegancia y la seguridad predominó en una pasarela, que dejó constancia de los 25 años de labor de Guayza, reconocidos en Cuba y parte del mundo.

En esta oportunidad no faltó la interacción con la juventud y que ellos conozcan desde temprana edad la responsabilidad que implica ser consecuentes con sus propias acciones, desde una amplia gama de conocimientos e informaciones que hoy te brinda este diario adolescente.