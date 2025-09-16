Reconocen a Televisión Avileña por su labor científica educativa

La Oficina Técnica de Ozono (OTO), en celebración de su 30° aniversario, reconoció al telecentro TV Avileña por su contribución continua a la difusión de mensajes educativos sobre la protección de la capa de ozono, dirigidos especialmente a jóvenes y comunidades locales. Durante el programa «Equilibrio», la ingeniera Livia Polín, especialista de la Subdelegación de Medio Ambiente en Ciego de Ávila, destacó el papel clave de los medios en la formación de conciencia ambiental.

Polín enfatizó las iniciativas implementadas en la provincia, entre ellas: capacitaciones a sectores productivos sobre la eliminación progresiva de sustancias agotadoras del ozono (SAO), promoción de tecnologías sostenibles en empresas avileñas, con énfasis en el sector de la refrigeración y climatización y programas educativos en escuelas y comunidades para fomentar la participación ciudadana.

La especialista recordó que este año se conmemoran 40 años de la Convención de Viena y 30 de la creación de la Oficina Técnica de Ozono de Cuba, hitos que reflejan el compromiso global con la protección de la capa de ozono. El lema de la jornada, «Protección del ozono: misión continua», resalta la necesidad de mantener los esfuerzos colectivos.

Ciego de Ávila ha logrado reducir más de un 50% el uso de SAO en los últimos cinco años, gracias a la reconversión tecnológica en industrias y al cumplimiento del Protocolo de Montreal. La provincia destaca como referente en la implementación de políticas ambientales alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las autoridades ambientales avileñas anunciaron que reforzarán las alianzas con centros de investigación, universidades y el sector privado para avanzar hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático.

Tomado del perfil de de Facebook de Citma Avileño