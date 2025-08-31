Preside Marrero Cruz inauguración de la ruta naviera y comercial del ALBA-TCP

Este sábado inició en la Terminal de Contenedores de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel la ceremonia de recibimiento del buque venezolano “Manuel Gual”, evento que marcó la apertura de la ruta naviera y comercial de los países del ALBA-TCP.

Presidió el acto el miembro del Buró Político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz. La embarcación transportó un cargamento de alimentos y otros productos donados que se destinarán al programa de recuperación económica del país.

Entre los asistentes se encontraban Gladys Martinez Verdecia, miembro del Buró Político y primera secretaria del PCC en Artemisa; Yudi Mercedes Rodríguez Hernández, miembro del Secretariado del Comité Central del PCC y jefa de su Departamento de Atención a los Servicios; y Orlando Maneiro, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba.

Participaron además, representantes de los Ministerios de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Relaciones Exteriores, Agricultura, Comercio Interior, de la Aduana General de la República y una representación del cuerpo diplomático acreditado en Cuba.

Este viaje inaugural estableció la nueva ruta naviera y comercial entre los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Este hecho, de profunda significación histórica, marca el inicio de una nueva etapa en el transporte comercial entre las naciones del ALBA-TCP, al abrir canales marítimos de cooperación orientados a impulsar el desarrollo económico, fortalecer los intercambios y avanzar en la soberanía alimentaria y el incremento de la producción.

Su arribo materializa la visión de los grandes líderes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías, fundadores de esta alianza el 14 de diciembre de 2004, con el propósito de consolidar y fortalecer Nuestra América.

El Sr. Orlando Maneiro, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, destacó que este acto constituye una expresión tangible de solidaridad, complementariedad y colaboración, valores esenciales para enfrentar de manera conjunta los desafíos actuales.

“Frente al despliegue de buques de guerra por parte del gobierno de los Estados Unidos, que buscan amenazar la paz e intimidar a los pueblos, el ALBA-TCP envía barcos cargados de esperanza, sembrando vida y soberanía alimentaria para la felicidad compartida”, expresó.

El buque Manuel Gual recorrerá diversos destinos en el Caribe y América Latina, con el objetivo de establecer las primeras rutas marítimas regulares del bloque y sentar las bases de una red logística soberana y cooperativa.

La unión es la clave para garantizar la independencia económica de la región y constituye una herramienta indispensable para el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos.

Maneiro hizo suyas las palabras del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pronunciadas en la XIII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP: “Ni las groseras intervenciones, ni las pretensiones políticas y económicas, ni las campañas de desinformación son suficientes para quebrar las esencias y rendir la dignidad latinoamericana y caribeña si nos mantenemos cohesionados”.

Asimismo, reiteró el mensaje del presidente Nicolás Maduro Moros ante las Naciones Unidas: “No a la guerra, sí a la soberanía y la paz”.

Por su parte, Carlos Luis Jorge Méndez, ministro interino de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, expresó el inmenso orgullo que embargaba a todos al recibir en el puerto al buque del ALBA y a su valiente tripulación, portadores no solo de una valiosa carga de bienes materiales, sino, sobre todo, del cariño sincero del pueblo y el gobierno de Venezuela hacia Cuba. “Lo recibimos con el abrazo de hermanos y la hospitalidad de esta tierra, que es también su Patria”, afirmó.

Destacó que la llegada de este buque al puerto del Mariel constituye una muestra inequívoca de que, cuando hay voluntad y decisión, ningún obstáculo puede detenernos. “Este es el símbolo de la cooperación y la solidaridad. Es un recordatorio de que nuestros pueblos, cuando se unen, son más fuertes y más libres”, subrayó.

Recordó que el ALBA-TCP nació del pensamiento generoso y visionario de los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías, con el propósito de defender la dignidad y los derechos de nuestras naciones.

“Hoy, a casi 21 años de su creación, el próximo 14 de diciembre, venimos cumpliendo el legado de sus fundadores, trabajando con compromiso y confianza en la victoria”, afirmó.

Señaló que cada barco que recorra el Caribe en esta ruta debe servir para honrar la memoria de Fidel y Chávez, para estrechar los lazos económicos entre nuestras naciones, pero sobre todo para fomentar la unidad y la certeza de que estamos construyendo juntos un destino más justo, gobernado por y para nuestros pueblos.

En esta ocasión tan especial, y ante las agresiones que intentan quebrar la tranquilidad de la región, evocó la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada durante la II Cumbre de la CELAC en La Habana. “Por la sonrisa de nuestros niños y el futuro de nuestros pueblos, América Latina debe ser el ejemplo de zona de paz”, enfatizó.

Ante el despliegue de fuerzas y medios militares de Estados Unidos en el Caribe, y la guerra de desinformación que pretende justificar una agresión, en momentos en que el imperialismo amenaza a la Revolución Bolivariana y Chavista liderada por el presidente Nicolás Maduro Moros, el ministro interino fue categórico: “Cuba rechaza estas acciones y deja claro que la Revolución Venezolana puede contar con toda la solidaridad y el apoyo de Cuba”.

“Hoy más que nunca, la integración entre Cuba, Venezuela y todos los países del ALBA-TCP es nuestra mayor victoria y también nuestra mayor esperanza. Tenemos el compromiso eterno de caminar juntos, hombro a hombro, en defensa de la soberanía, la justicia social y el respeto. Que este puente marítimo sea para siempre un ejemplo del sueño colectivo de una América unida, digna y solidaria”, concluyó.

Al término del sencillo pero emotivo acto, los participantes y la prensa acreditada realizaron un recorrido por el buque venezolano, durante el cual el primer piloto explicó que la tripulación está conformada por 17 personas, responsables de garantizar una navegación segura y de asegurar que la mercancía llegue en óptimas condiciones a su destino.

Al concluir el recorrido, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció la dedicación y el esfuerzo de la tripulación. “Hay que valorar ese trabajo, esa entrega que ustedes realizan para que las travesías del buque se lleven a cabo de la mejor manera y con la mayor eficiencia posible”, expresó el titular.

Subrayó la importancia del mantenimiento sistemático para preservar la operatividad de unidades como esta. “Es necesario estar allí cada día, generando el mantenimiento correspondiente para mantener estas embarcaciones en funcionamiento. Felicitaciones a todos”, afirmó Rodríguez Dávila.

