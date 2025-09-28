Prevenir y enfrentar

Lo más sensato es prevenir, y potenciar el enfrentamiento para moderarle el ritmo a las infracciones que andan apresuradas en el municipio avileño de Ciro Redondo, según las evidencias en el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

Entre las incidencias de mayor connotación informadas en la reunión de la comisión, presidida por las direcciones del Partido y el Gobierno, se reportan el hurto de los componentes de las máquinas Fregat de riego de agua, principalmente del sistema de la agricultura cañera, así como también el robo de combustibles y lubricantes de equipos de transporte ferroviario.

Las más vulnerables en Ciro Redondo a la comisión de hechos delictivos son las máquinas Fregat de riego de agua a las plantaciones cañeras y de cultivos varios.

El jefe de la Fiscalía alertó sobre la necesidad de establecer un mayor control de los trabajadores por cuenta propia con ingresos superiores a los 100 000.00 pesos diarios en puntos de venta, ya que algunos de ellos no depositan al banco el dinero en efectivo cada jornada como está establecido.

“Quedan grandes reservas por explotar en la agricultura”, dijo Saúl Espinosa Ruiz, intendente del gobierno local, quien ejemplificó que hay muchas tierras ociosas y deficientemente explotadas que requieren de más control y exigencia para asegurar el cumplimiento del programa municipal de autoabastecimiento de alimentos.

Por su parte, Anabel Ramírez López, primera secretaria del Comité Municipal del Partido, llamó a ejercer con mayor rigor el chequeo a los precios que continúan altos y, en no pocos casos, se tornan abusivos.

Durante el desarrollo del programa de actividades de las últimas horas, que concluirán este sábado día 27, se realizaron charlas en instituciones educativas y barrios debate en Consejos Populares acerca del tráfico y consumo de drogas; fueron visitados jóvenes para lograr su continuidad de estudios y personas sancionadas por los tribunales populares que se reincorporaron al trabajo en entidades estatales.

El ejercicio constituye otro punto de partida, su esencia es sistematizar la prevención y enfrentamiento a conductas delictivas que perturban la tranquilidad ciudadana, el desarrollo de la economía y del país.

Tomado de Invasor