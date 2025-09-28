Recibe Televisión Avileña tercer premio en festival nacional

El equipo de la Televisión Avileña obtuvo el tercer premio en el Festival Nacional de Telecentros, con sede en la provincia de Las Tunas, por el testimonio audiovisual «Rodando por la vida».

La obra galardonada fue dirigida por Liudmila Fonseca y contó con la colaboración de Eric Yanes en la cámara y Jorge Luis Neyra (JL Neyra) en la edición. El trabajo tiene como protagonista a Miriam, cuya historia es el eje central del documental.

La delegación avileña participó en el evento con un total de 18 propuestas en concurso.

Al respecto, Josefina Rosario Domínguez Rodríguez, directora de programas del telecentro local, destacó la seriedad del jurado y el valor de los talleres impartidos durante el festival, que abordaron temas como la descolonización cultural, las redes sociales, la inteligencia artificial y el enfoque de género en la programación.

El Festival Nacional de Telecentros es considerado una de las citas más importantes para los medios audiovisuales locales en Cuba.