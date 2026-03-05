Televisión Avileña

Priorizan servicios vitales en Ciego de Ávila tras desconexión eléctrica nacional

Mar 4, 2026

Las autoridades de la provincia de Ciego de Ávila concentran sus esfuerzos en garantizar el funcionamiento de servicios esenciales luego de la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), según informó en su perfil de Facebook,  Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila.

El mandatario detalló que las primeras medidas adoptadas se centran en asegurar el suministro de combustible para los grupos electrógenos de los hospitales de la ciudad cabecera y del municipio de Morón, con el objetivo de mantener la continuidad de los servicios de salud.

De igual forma, se ha dispuesto el traslado de combustible para garantizar el bombeo de agua en las localidades de Punta Alegre (municipio de Chambas) y en las estaciones de bombeo ubicadas al sur de la ciudad de Ciego de Ávila. «Todas las medidas previstas para este momento se han puesto en marcha», aseguró Gómez Casanova.

No obstante, el Gómez precisó que, hasta el momento, no ha sido posible poner en funcionamiento el microcircuito eléctrico de la provincia, por lo que se mantiene la contingencia en el territorio mientras se trabaja en la recuperación del servicio.

