Ciego de Ávila sortea obstáculos para restablecer el servicio eléctrico

Desde las 5:01 de la madrugada de este jueves 5 de marzo volvió a interconectarse el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), tras su caída ayer por una avería de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras. Sin embargo, la prestación del servicio es aún muy débil en Ciego de Ávila.



A las 9:00 de la mañana de hoy, en Ciego de Ávila se servían solo 17 megawatts (MW) para mantener activos los hospitales, el Lácteo y estaciones de bombeo de agua, especificó Lester Arencibia Bacallao, director del Despacho de Cargas de la Empresa Eléctrica Provincial.

Frente a la desconexión del SEN, la provincia creó un microsistema a partir de cuatro unidades de generación del municipio de Morón, con aporte de cinco megawatts para abastecer, en primera instancia, a los hospitales.

De todas formas, ha sido muy complejo el suministro de energía al sector residencial. Todavía permanecen sin electricidad circuitos que fueron apagados a las 6:30 de la mañana del jueves, precisó Arencibia Bacallao.

Entre los más afectados a partir de dicha contingencia están todos los circuitos de los municipios de Chambas y Primero de Enero, que aún a horas de la mañana continuaban sin recibir el servicio.

De acuerdo con un reporte de Cubadebate, el 33 por ciento de los clientes avileños tuvieron servicio eléctrico durante poco más de una hora, luego del cero del SEN. Hasta las 7:50 de la mañana había rotado 26 circuitos de la provincia.

A medida que aumente la generación de los parques solares fotovoltaicos, se prevé rotar con poca duración cada uno de los circuitos del territorio, dijo a Invasor el director del Despacho de Cargas de Ciego de Ávila.

El SEN opera actualmente con baja disponibilidad, entre otros motivos, por el déficit de combustible. Después de las 7:00 de la mañana habían servidos 590 MW en el territorio nacional, señaló Lázaro Hernández Guerra, director general de Electricidad, del Ministerio de Energía y Minas, en la Revista Informativa Buenos Días.

Guerra Hernández también explicó que junto a la CTE Antonio Guiteras, siguen fuera de servicio los emplazamientos de Moa y Mariel.

En tanto, entró la unidad tres de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, indicó la Empresa Eléctrica avileña mediante su canal de Telegram.

Tomado de Invasor