Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

Promovido Oscar Pérez-Oliva Fraga como Vice Primer Ministro

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Oct 18, 2025

El Consejo de Estado, a propuesta del Presidente de la República y previa aprobación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, acordó promover al cargo de Vice Primer Ministro a Oscar Pérez-Oliva Fraga, quien se mantendrá además en la responsabilidad de ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Una nota oficial dada a conocer hoy en el Noticiero Nacional de Televisión, refiere que Pérez-Oliva, de 54 años de edad, es graduado de ingeniería en electrónica y ha transitado desde la base por diferentes responsabilidades en el sistema empresarial, hasta director general de la Empresa Maquimport y director de Evaluación de Negocios en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

En el órgano central del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera se desempeñó como vice ministro, vice ministro primero, cargo desde el cual fue promovido a ministro, añade el texto.

Tomado de ACN

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Destacada Economía

Evaluó Consejo de Estado temas medulares de la economía nacional (+Video)

Oct 18, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

Llueve, pero la crisis hídrica persiste en Ciego de Ávila

Oct 18, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Los impactos del vigía

Oct 18, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba Destacada Economía

Evaluó Consejo de Estado temas medulares de la economía nacional (+Video)

18 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Promovido Oscar Pérez-Oliva Fraga como Vice Primer Ministro

18 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

Llueve, pero la crisis hídrica persiste en Ciego de Ávila

18 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Fotorreportaje

Contribuye Gimnasio de Morón al mejoramiento de la calidad de vida de la población (+Fotos)

18 de octubre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez