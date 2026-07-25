Un juramento de cara al mundo y en nombre de Cuba

La Ceremonia de Juramento de los 26 nuevos Jefes y Jefas de Misiones Diplomáticas de Cuba designados en el Servicio Externo, tuvo lugar en la tarde de este viernes, desde el capitalino Salón de Protocolo «El Laguito»

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tuvo lugar en la tarde de este viernes, desde el capitalino Salón de Protocolo «El Laguito», la Ceremonia de Juramento de los 26 nuevos Jefes y Jefas de Misiones Diplomáticas de Cuba designados en el Servicio Externo.

Fue una jornada que contó, también, con la presencia de los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; el Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz; y el Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda.

Se encontraban presentes, además, otros miembros del Buró Político; del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; de los Órganos de la Administración Central del Estado y el Gobierno; de la Asamblea Nacional del Poder Popular; y de las organizaciones de masas. Y acompañaron la Ceremonia familiares de los nuevos Jefes de Misión designados en el exterior, cuya contribución es imprescindible para el cumplimiento de la labor diplomática.

Momento relevante tuvo lugar cuando los compañeros y compañeras que darán cumplimiento a la tarea asignada firmaron el Juramento. Seguidamente, y a nombre de los designados como Jefes y Jefas de Misión, Luis Ackienasi Chernak compartió un grupo de ideas, entre las cuales dijo: «Los nuevos jefes de misión aquí reunidos, hemos sido designados para desempeñar funciones en el servicio exterior en momentos en que Cuba enfrenta un alto riesgo».

El diplomático denunció la guerra que hoy la Administración estadounidense lleva contra la Mayor de las Antillas, en la cual, dijo, el enemigo «apela sin reservas a todo género de mentiras y calumnias, a un bloqueo recrudecido, a un cerco energético y a un castigo colectivo con el que pretenden rendirnos y provocar un estallido interno».

Luis Ackienasi Chernak reflexionó que, «en casos previos de agresiones imperialistas por Estados Unidos, su gobierno ha tratado de demonizar a los máximos dirigentes del país como paso previo a la agresión militar. Contra Cuba, tratan de demonizar a todo un pueblo, de mancillar su historia y su reconocido prestigio internacional».

Sobre los momentos que vendrán, afirmó: «No cejaremos en el empeño de cumplir las tareas encomendadas a nuestras misiones, con el pie siempre en el estribo, apoyando la gestión económica en el exterior, ahora orientados a romper el cerco energético, detener una eventual agresión militar, erosionar el bloqueo y promover por todas las vías las transformaciones económicas y sociales en cuya implementación tenga incidencia el sector externo».

Sobre esta última idea, el embajador resaltó que los esfuerzos se harán prestando especial atención «a todo cubano en el exterior que se sienta patriota y ama esta tierra». Y destacó: «De igual forma, seguiremos cultivando las relaciones de amistad con Cuba y nuestra tradicional solidaridad con las causas nobles».

«Concentraremos esfuerzos en desarrollar las relaciones políticas y de hermandad con Partidos y organizaciones en el mundo, con los movimientos progresistas y con todos aquellos que en cualquier lugar simpatizan y apoyan la causa de la Revolución Cubana. Mantendremos la batalla constante en redes digitales y en todas aquellas fuentes de información donde logremos colocar nuestra verdad y desmentir las acusaciones contra Cuba».

Ackienasi Chernak enfatizó: «En vísperas de un nuevo aniversario del Día de la Rebeldía Nacional y ante la máxima dirección de nuestro país, juramos llevar adelante nuestras misiones, preservar y desarrollar nuestra diplomacia revolucionaria, inspirados en el ejemplo de quienes nos han antecedido en estas funciones, de nuestro Canciller de la Dignidad y del Artífice de la Política Exterior Revolucionaria, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio».

El encuentro de la tarde fue clausurado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Elio Rodríguez Perdomo, quien expresó que, «como cada año, constituye un honor reunirnos en Ceremonia de Firma del Juramento de los nuevos Jefes y Jefas de Misiones Diplomáticas cubanas en el exterior».

«Hoy -recalcó- lo hacen 12 compañeras y 15 compañeros, quienes asumen una responsabilidad de la mayor trascendencia que ejercerán con profesionalidad, entrega y sentido del deber en un contexto particularmente complejo».

Elio Rodríguez significó que «no existe más alto honor para un diplomático cubano que ser designado embajador de la Revolución»; y que «representar a Cuba y asumir el cargo de jefe de misión diplomática entraña una elevada responsabilidad y compromiso con la Patria, con los principios de la Revolución cubana, con nuestro aguerrido y heroico pueblo, y con el legado de nuestra diplomacia revolucionaria que tiene como su principal objetivo la defensa de la soberanía y la independencia de Cuba».

La nueva tarea, definió el diplomático, «conlleva, además, un apego a los valores revolucionarios, ser ejemplo de firmeza ideológica, modestia, valor, sacrificio y honestidad».

A los nuevos Jefes y Jefas de Misiones Diplomáticas de Cuba designados en el Servicio Externo, el viceministro de Relaciones Exteriores expresó: «Deberán difundir la verdad de Cuba y defender, como siempre hemos hecho, la integridad de nuestras misiones estatales al precio que sea necesario. Son muchos y variados los retos que enfrentamos. El sistema internacional atraviesa un peligroso proceso de transición que provoca un incremento de las contradicciones en la lucha por el control de los recursos económicos y de las zonas de influencia».

«En ese contexto, el imperialismo estadounidense no cesa en su política agresiva contra la Revolución, utilizando todo tipo de métodos para intentar doblegar al pueblo cubano. El inmoral y criminal bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país se ha recrudecido con las órdenes ejecutivas del 29 de enero y Primero de mayo últimos, que respaldan el genocida cerco energético, internacionalizan con sanciones secundarias la persecución financiera, energética e inversiones»; además, dijo, de que «se intensifica la amenaza militar contra Cuba».

En otro momento de sus palabras, Elio Rodríguez Perdomo recordó que «Fidel concibió la diplomacia como expresión de los principios de la Revolución, convencido de que la autoridad moral constituye la mayor fortaleza de una nación». Y resaltó:

«Continuaremos trabajando en condiciones de gran austeridad, inspirados en el legado del Comandante en Jefe, con la convicción de defender una causa justa y comprometidos con un pueblo noble, valeroso, heroico y moralmente inmenso, que resiste de forma épica frente a agresiones y bloqueos criminales».

Y en otro momento de su intervención, ratificó: «No renunciaremos a la aspiración de alcanzar un nuevo orden mundial basado en la justicia social, el humanismo, el respeto a la soberanía, la solidaridad y la paz».

Tomado de Granma