Pueblo avileño rinde postrer tributo a Comandante de la Revolución

Silencio y recogimiento en señal de respeto y tributo, fueron notas dominantes cuando, al filo de las 10:00 de la mañana, Ciego de Ávila dio comienzo al homenaje de su pueblo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, fallecido en horas de la mañana del pasado domingo.

El postrer reconocimiento lo encabezaron las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio, al frente de las cuales estuvieron Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido, y Alfre Menéndez Pérez, gobernador.

Las notas gloriosas del Himno Nacional rompieron la quietud del instante inaugural y, segundos después, inició el peregrinar de avileñas y avileños ante la imagen del Héroe de la República de Cuba y del Trabajo.

Frente a la efigie de quien atesoró innegables méritos en el transcurso de los años decisivos de la lucha armada y la posterior construcción del socialismo, las expresiones y actitudes de los asistentes revelaron el respeto ganado por el asaltante al cuartel Moncada, expedicionario del Granma y compañero de lucha del Che en la toma de Santa Clara.

Luego del triunfo de la Revolución, y en el transcurso de más de sesenta años de entrega incondicional, Ramiro Valdés Menéndez cumplió innumerables tareas, pero quizás el encargo que lo perpetúa en la memoria colectiva fue el que asumió al frente del Ministerio del Interior.

Se espera que, en el transcurso de la jornada, trabajadores, estudiantes, amas de casa y jubilados de diferentes sectores, expresen su sentir en ceremonia que tiene su punto culminante en la sede provincial del Poder Popular.

Tomado de Invasor