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Pleno Provincial de la FEEM en Ciego de Ávila traza nuevas metas

PorLuis Falcon Saavedra

Jun 23, 2026

La escuela Raúl Corrales, en Ciego de Ávila, acogió el pleno provincial de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM), que reunió a dirigentes sindicales y representantes estudiantiles para debatir temas cruciales para la comunidad educativa: el estudio, la defensa de la patria y la formación vocacional, entre otros asuntos de la organización.

Los debates enfatizaron la necesidad de fortalecer el proceso educativo y fomentar un ambiente que estimule el aprendizaje y la participación activa en la vida escolar.

En cuanto a la defensa de la patria, se destacó el papel de los jóvenes en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, así como su responsabilidad en la preservación de los valores patrios.

La formación vocacional ocupó un lugar central en la agenda. Se presentaron propuestas orientadas a guiar a los estudiantes en la elección de su futuro profesional, con el fin de que estén mejor preparados para los retos laborales y el desarrollo del país.

Los dirigentes sindicales insistieron en la necesidad de espacios de orientación que favorezcan decisiones informadas.

Durante el pleno se trazaron nuevos objetivos para el próximo período lectivo, encaminados a mejorar la calidad educativa y robustecer la participación estudiantil en todos los niveles.

Asimismo, se llevó a cabo la elección del nuevo secretariado de la FEEM, que asumió el compromiso de impulsar iniciativas inclusivas y participativas.

El evento concluyó con un llamado a la unidad y al trabajo colectivo, reafirmando el compromiso de los jóvenes con su formación integral y con la construcción de un futuro mejor para Cuba.

La escuela Raúl Corrales se convirtió en un espacio de reflexión y acción, donde las voces estudiantiles se expresaron con fuerza y determinación.

Por Luis Falcon Saavedra

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