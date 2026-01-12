Pulsar el 87 latido

Con la convicción de que el corazón de los obreros palpita fuerte en cualquier circunstancia, los miembros del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Ciego de Ávila, aprobaron este fin de semana el programa del movimiento político emulativo Latido 87, en el pleno de esta organización que celebrará su aniversario 87 este 28 de enero.

Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la CTC, entregó en la reunión la placa distintiva de dicho movimiento a las direcciones de la Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila (Avilmat) y de la Mediana Empresa Sociedad Mercantil Carnes D’Tres S. R. L., primeros colectivos que recibieron el estímulo moral en reconocimiento a sus resultados sindicales, productivos, económicos, la calidad en la prestación de los servicios y el impacto en las tareas sociales.

Se conoció que el objetivo general de la iniciativa es reforzar el papel del sindicato en la batalla ideológica y económica, por lo que se prevé entregar el galardón, en el presente mes, en 87 centros laborales cumplidores de ocho indicadores vinculados a la productividad, la ciencia, la innovación, el ahorro, la eficiencia y la defensa de los valores revolucionarios, entre otras tareas.

Aunque la esencia consistía en valorar el funcionamiento de la organización obrera durante el 2025, no pudo quedar la economía como una asignatura pendiente. Así surgió la idea de latir también, mocha en mano, en defensa de la materia prima en áreas donde plantas invasoras inciden en el decrecimiento de los rendimientos cañeros y limitarán el corte mecanizado en la cercana zafra azucarera del territorio avileño.

En eso tenemos que trabajar urgentemente para crear las condiciones y organizar la fuerza, sino el central Ciro Redondo no podrá moler todo lo previsto por la insuficiente disponibilidad de combustible. El otro asunto es que, con el incremento del precio de la caña, quedan a nivel de país 22 cooperativas con impagos a los trabajadores, de Ciego son dos, destacó Yrrael Rouseaux Mansfarrol, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores Azucareros.

Insistió en la necesidad de cumplir las tareas del aseguramiento político a la contienda que será de forma escalonada la arrancada de las fábricas en el país. “No estamos cumpliendo bien este compromiso en los centrales iniciadores, hay malas operaciones. En el Ciro, por ejemplo, desde que inicie el proceso fabril habrá que dedicarle mayor tiempo al chequeo en el basculador para que no ocurran demoras como en la campaña pasada”, señaló.

Otra prioridad “palpitó” en el debate. Colina Rodríguez, preguntó cuántas empresas avileñas tienen área de autoabastecimiento. “A 74 se le entregaron tierras ociosas, de ellas más del 50 por ciento no ha hecho nada en la producción de alimentos”, respondió Roberto Pérez García, miembro del Secretariado Provincial de la CTC.

“Hace falta una respuesta productiva en Cuba”, resaltó Colina y ejemplificó: “De los 6 mil 792 centros de trabajo que pueden poseer áreas de autoconsumo, el 76 % ya las tienen, pero no es así en mil 827; hubo 286 entidades con pérdidas económicas en el 2025; y solo hay 611 con fuentes renovables de energía, otras distribuyen millones de pesos de utilidades y no invierten una parte en la adquisición de paneles solares para su propio desarrollo.

“Por eso les digo que necesitamos buenos cuadros porque los análisis no pueden ser hoy solo de plan, real y por ciento. Nuestra responsabilidad –enfatizó– es caracterizar bien los escenarios, saber qué les preocupa a los trabajadores, cómo se están atendiendo sus inquietudes, porque a los dirigentes sindicales no nos miden por cantidad de visitas, sino qué hicimos con lo que nos plantearon, y si hay respuesta y atención, habrá credibilidad”.

Y como se trata de pulsar los latidos de la CTC en la jornada de homenaje por su cumpleaños 87, la mejor alternativa se puso de manifiesto en el pleno con el compromiso de hacerla sostenible: Vincularse más con las estructuras sindicales de base y el acompañamiento a la clase obrera para que no se pierda la autoridad, el prestigio y la actuación de los sindicalistas.

Tomado de Trabajadores