Ciego de Ávila, epicentro del Béisbol5 mundial

El beisbol5 nos regaló un gran inicio deportivo del año, con la celebración, una vez más, de la Copa Héroes de la Trocha en el municipio de Venezuela, en Ciego de Ávila.

Sobre la cancha Lázaro Santana –nombre de un gran lanzador en la pelota de esa provincia– los Galácticos de Santiago de Cuba vencieron por el título a los Halcones de La Habana, integrados por tres bicampeones mundiales, con marcadores de 2-1 y 5-3, según el reporte del periodista Duanys Hernández en Facebook.

Asimismo, agregó, el bronce lo consiguieron los Metros de la capital, con una generación liderada por el entrenador Reinier Machú y coronada en dos ediciones consecutivas de los campeonatos nacionales juveniles. Gracias a pizarras de 6-4 y 9-4, vencieron a los Faranduleros de Venezuela, quienes contaron con los capitanes de Francia y España, Omar Diodene y Leonardo Yuque, respectivamente.

Durante las semifinales, los Galácticos doblegaron a los Faranduleros por 2-0 (8-4 y 18-10) y los Halcones a los Metros por 2-0 (13-12 y 13-4). Los ganadores del máximo lauro mejoraron en tres posiciones con respecto a la edición pasada.

El jugador más valioso de la justa resultó Alexander Ortiz, y la femenina, Rachel de la Caridad Medina, de apenas 14 años y la más sobresaliente en el Mundial Juvenil de Tepic-2025.

Completaron el quinteto ideal Orlando Amador y Briandy Molina, de La Habana; Ernesto Lachaise, de Santiago de Cuba; Adis Yudith Espinel, de Metros, y el mexicano Omar López. El mejor árbitro fue la mundialista Tay Quiñones y el mejor entrenador, Yoanki Fernández, de Santiago de Cuba.

El periodista de Cubavisión Internacional resaltó novedades como ser el primer torneo del planeta en ese deporte con revisión de jugadas, sin más recursos que un celular. Elogió la colaboración del Gobierno local y varios actores para posibilitar los partidos por la noche, en medio de la complejísima situación electroenergética nacional.

También ensalzó el trabajo de activistas como Lázaro Omar Pérez y Yoanki Betancourt Fernández, cuyo entusiasmo, alegría y empuje permiten volver el sueño realidad.

Esta Isla no solo posee un conjunto casi imbatible en eventos internacionales de la aún joven modalidad; también exhibe cada enero en Ciego de Ávila, con casi total seguridad, el mejor certamen nacional. Y más allá de quienes realizaran los mejores golpeos y fildeos, lo más importante reside en la voluntad para desoír las adversidades de la cotidianeidad y poder jugar.

Tomado de Granma