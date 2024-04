Raciel González triunfa en el Grand Prix de Marrakech

Raciel González Isidoria, de Cuba, compite en la semifinal de 100 metros T47 durante el atletismo de los VII Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, con sede en el Centro Atlético Mario Recordón, el 24 de noviembre de 2023 en Ñuñoa, Santiago, Chile. FOTO: Calixto N. Llanes/Periódico JIT (Cuba)

Con crono de 10.92 segundos, Raciel González Isidoria dominó la prueba de 100 metros en la categoría T46 este 26 de abril en el Grand Prix de Paratletismo Moulay El Hassan, de Marrakech 2024.

Después de imponerse el pasado día 7 en el mitin de la ciudad mexicana de Xalapa, con 10.87, el inicio de temporada de Raciel González hace pensar que podría llegar en óptima forma al Campeonato Mundial de Paratletismo de Kobe 2024, a desarrollarse del 17 al 25 de mayo.

En Marrakech, además de Raciel, dos cubanos más alcanzaron la medalla de oro. Andrileydis Silot (F11) se impuso en el lanzamiento del disco con disparo de 33.98 metros (m), mientras que Ever René Castro (F41) consiguió la victoria al enviar la jabalina hasta los 35.85 m.

Tanto en el lanzamiento del disco como de la jabalina, pero en otras categorías, representantes del equipo nacional terminaron en segunda posición. Se trata, en la primera prueba, de Gerdan Fonseca (F57/ 38.04 m) y de Yorisan Monterrey (F43/ 49.10 m).

Para completar seis preseas en la fecha inicial, Abraham Viltrés (T-47) se estiró hasta los 6.46 m en el salto de longitud, según informó Jit, publicación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.

El equipo cubano asistió a Marrakech con 12 deportistas, liderados por el campeón olímpico de Tokio 2020 Robiel Yankiel Sol (T46). Tras pulverizar su propio récord mundial en suelo azteca hace semanas con marca de 7.84 metros en el salto largo, está previsto que hoy sábado vuelva a intentar superarse.

La gran ausencia de Cuba es la multilaureada Omara Durand, quien comenzaría su temporada en Marruecos, pero prefirió no arriesgarse tras sentir molestias físicas, comunicó Jit.

Raciel González, en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, alcanzó la presea de bronce con marca personal: 10.70 segundos. El oro y la plata correspondieron a los brasileños Petrucio Ferreira (10.34), plusmarquista del orbe, y Washington Assis, tercer puesto en Tokio 2020.

Luego de esa competición, el doble medallista de plata olímpico en Londres 2012, Raciel González, habló a Invasor sobre poner fin a su carrera si corría en la cita estival de 2024: “Pienso tirar mi último cartuchazo en París. El entrenamiento empieza el 4 de enero. Trabajaré lo más perfecto posible; con énfasis en el tiempo de reacción. Tengo ahora muy buen remate, si mejoro eso no sé hasta dónde pueda llegar. No me pongo límites. Cerraré tirándole al récord del mundo. Vamos a ver cómo me llevo con las viejas lesiones y si los brasileños son imposibles de derrotar”.

Tomado de Invasor