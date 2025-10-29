Realizan en Morón acciones de formación vocacional pedagógica

Profesores del Centro Universitario Municipal (CUM) de Morón impartieron una charla en el Instituto Preuniversitario Urbano (IPU) «Nguyen Van Troi», como parte de un programa de formación vocacional dirigido a incentivar las carreras pedagógicas.

Durante el encuentro, los docentes universitarios explicaron a los estudiantes la importancia de la labor de los maestros y las opciones de superación profesional que ofrece el sector.

Los educadores compartieron, además, anécdotas de su experiencia personal y profesional, destacando cómo el ejercicio del magisterio constituye una profesión profundamente gratificante.

La formación vocacional que impulsa el CUM de Morón incluye otras actividades, como el acompañamiento de estudiantes de preuniversitario a escuelas del territorio y su preparación para los exámenes de ingreso a la educación superior.