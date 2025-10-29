Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Sociedad

Realizan en Morón acciones de formación vocacional pedagógica

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Oct 28, 2025

Profesores del Centro Universitario Municipal (CUM) de Morón impartieron una charla en el Instituto Preuniversitario Urbano (IPU) «Nguyen Van Troi», como parte de un programa de formación vocacional dirigido a incentivar las carreras pedagógicas.

Durante el encuentro, los docentes universitarios explicaron a los estudiantes la importancia de la labor de los maestros y las opciones de superación profesional que ofrece el sector.

Los educadores compartieron, además, anécdotas de su experiencia personal y profesional, destacando cómo el ejercicio del magisterio constituye una profesión profundamente gratificante.

La formación vocacional que impulsa el CUM de Morón incluye otras actividades, como el acompañamiento de estudiantes de preuniversitario a escuelas del territorio y su preparación para los exámenes de ingreso a la educación superior.

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Deporte

Huracán Melissa impone pausa a la Serie Nacional de Béisbol

Oct 28, 2025 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Sociedad

Sesionó en Morón Consejo Municipal de la FEEM (+Fotos)

Oct 28, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Consejo de Defensa Provincial: ultiman detalles ante probables impactos de Melissa en Ciego de Ávila

Oct 28, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Sociedad

Realizan en Morón acciones de formación vocacional pedagógica

28 de octubre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Deporte

Huracán Melissa impone pausa a la Serie Nacional de Béisbol

28 de octubre de 2025 Youry Santana Gonzalez
Cuba Destacada Medio Ambiente

Melissa cruzando el oeste de Jamaica: baja intensidad, pero se fortalecerá

28 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Sesionó en Morón Consejo Municipal de la FEEM (+Fotos)

28 de octubre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez