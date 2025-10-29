Huracán Melissa impone pausa a la Serie Nacional de Béisbol

La 64 Serie Nacional de Béisbol hará una pausa obligatoria esta semana debido al impacto del huracán Melissa, que afecta con especial fuerza el oriente del territorio cubano, interrumpiendo así la fase más competitiva del campeonato.

A medio camino del calendario, el torneo se despide temporalmente con un panorama ajustado y emocionante. Los Cocodrilos de Matanzas lideran la clasificación (26-14), aunque muestran cierta flaqueza reciente. Justo detrás, a solo medio juego, el sorprendente equipo de Holguín los presiona.

Mientras, Las Tunas cumple con su característica mejora tardía e Industriales se mantiene estable en zona de clasificación. En el extremo opuesto, Santiago de Cuba, que comenzó arrasando, vive un bajón doloroso con solo tres triunfos en sus últimos diez encuentros.

La pausa obligada frena una liga donde la ofensiva (promedio colectivo de .285) parece imponerse al pitcheo (5.06 de PCL) y a la defensa (.969).

Tigres de Ciego de Ávila: Garra y crecimiento de una joven selección

Para los Tigres de Ciego de Ávila, un equipo en formación bajo el mando de Dani Miranda, la primera mitad del campeonato ha estado marcada por el derroche de garra en el terreno. Aunque ocupan la duodécima posición con 13 victorias y varios partidos suspendidos, su actuación se ajusta a sus reales posibilidades, con una plantilla donde la mayoría asume roles protagónicos por primera vez.

Bajo esta premisa, han brillado figuras como Jonathan Bridón Sarduy, con seis cuadrangulares y 18 carreras impulsadas; Alfredo Ramos, bateando por encima de .300; Fernando de La Paz y George Luis Contreras, este último también con seis jonrones.

En el montículo, Yunier Batista se ha erigido como el lanzador estrella con cuatro victorias, mientras que Yankiel Tamayo ha logrado cuatro rescates.

Un final electrizante a la vista

Cuando el cielo se despeje y se dé la voz de «¡a jugar!», los 16 equipos volverán al terreno para la etapa final de un campeonato que promete un desenlace electrizante, especialmente en la lucha por los últimos boletos de clasificación.

Respecto al Juego de las Estrellas, previsto inicialmente para este fin de semana en el estadio Calixto García de Holguín, la dirección nacional de béisbol informará en los próximos días una decisión, una vez que haya pasado el fenómeno meteorológico.