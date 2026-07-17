Realizan en Primero de Enero acto de graduación del curso 2025-2026

El salón de reuniones de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el municipio de Primero de Enero acogió el acto de graduación de la Educación Superior correspondiente a la promoción 2025-2026, dedicado al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al aniversario 73 del Asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

El Doctor en Ciencias Ariel Villalobos Olivera, Vicerrector Primero de la Universidad de Ciego de Ávila, expresó: «Esta graduación, en el contexto del centenario del Comandante en Jefe y ante la situación actual del país, se realiza en varios municipios para buscar la cercanía con los territorios y facilitar el acceso a los estudiantes, y así lograr una mayor participación en este acto tan importante por la culminación de estudios. En esta ocasión hicimos graduaciones en las Sedes Universitarias Municipales (SUM) de Morón, Chambas, Baraguá y Primero de Enero».

Villalobos Olivera destacó que esta es una de las prioridades de la universidad para apoyar a los territorios ante la situación del país y garantizar la excelente culminación de estudios que los alumnos merecen, quienes hoy han enfrentado muchas dificultades debido al contexto actual y no han sido ajenos a esos problemas.

En el acto, la estudiante Anay Valdivia Alfonso, graduada de la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales, recibió el reconocimiento como la graduada más integral de la SUM Primero de Enero. Al respecto, dijo: «Para mí representa un gran orgullo, pues es el resultado de mucho tiempo de estudio, cinco años de sacrificio y de gran dedicación para finalizar de esta manera».

A esos nuevos profesionales les queda claro que la universidad no solo es un lugar de aprendizaje, sino también un refugio de complicidad, alegrías y tristezas, y sobre todo de amor, donde se fundan huellas imborrables en cada uno de ellos.