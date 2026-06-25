Reconoce Premio Anual de la Salud el rigor científico avileño

Investigadores de Ciego de Ávila obtuvieron distinciones en varias categorías durante la edición 49 del Premio Anual de Salud 2026

Con la participación de investigadores, docentes, profesionales y directivos del sector sanitario, Ciego de Ávila fue sede de la edición 49 del Premio Anual de la Salud 2026, espacio que reconoce los resultados más relevantes de la actividad científica en el sistema sanitario cubano.

El acto estuvo presidido por la Dra. Marvely Isaac Rodríguez, directora del Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud; la Dra. Mitza Ivis Castro Márquez, directora de Gestión Sanitaria; la Dra. Rosa Victoria Venegas Pérez, directora de Asistencia Médica y Miguel Salazar Rodríguez, subdelegado de Ciencia, Tecnología e Innovación, en Delegación Territorial del Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en la provincia.

El Dr. C. Luis Antonio Rodríguez Sánchez obtuvo Premio en la categoría Investigación Aplicada por su trabajo sobre índices hematológicos y metabólicos como herramientas de estratificación temprana del riesgo en el ictus isquémico. El Dr. C. Ángel Jesús Lacerda Gallardo fue reconocido en Artículo Científico por una investigación sobre marcadores metabolómicos en el hematoma subdural crónico.

Entre los momentos más celebrados de la jornada estuvo la presentación del Libro de cuentos para médicos, del Dr. Rubén Carlos Mayo Márquez, quien se encuentra en misión internacionalista en Guatemala. Sus hijos, tomaron la palabra, en su nombre ante colegas y directivos del sector, un gesto que convirtió el acto en algo más que un reconocimiento académico.

La MsC. Joanne Purón Prieto recibió distinción en Trabajo de Educación Médica por su estudio sobre tendencias históricas en la formación investigativa de la carrera de Medicina en Cuba. El Dr. José Carlos Álvarez Hernández fue premiado en Innovación Tecnológica por un índice compuesto para evaluar la efectividad de cursos de superación en Estomatología.

En la categoría Tesis de Terminación de Especialidad, el reconocimiento correspondió al Dr. Martín del Río Sánchez por su análisis de los factores de riesgo asociados al fracaso terapéutico en pacientes con tuberculosis pulmonar en la provincia entre 2014 y 2024.

La Dra. Marvely Isaac Rodríguez destacó que la edición, ratificó el compromiso del territorio con la generación de conocimiento científico al servicio de la salud del pueblo y subrayó que, resultados como los presentados este lunes, demuestran la capacidad de los profesionales avileños para aportar soluciones concretas a los desafíos del sistema sanitario, desde la investigación rigurosa y el trabajo cotidiano en las instituciones de salud.

Tomado de Invasor