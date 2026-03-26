Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Economía

Reconocen a empresas constructoras de Ciego de Ávila 

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 25, 2026

El Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores de la Construcción otorgó este miércoles un reconocimiento público a cinco entidades del sector por sus resultados sobresalientes, destacando a cuatro de ellas con la condición de Colectivo Vanguardia Nacional.

Las empresas galardonadas son la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico, la Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila (Avilmat), la Empresa de Construcción y Montaje (CONAVIL) y la UEB Cubiza Ciego de Ávila.

Según publicó en su perfil de Facebook, Yudenys Hidalgo López, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción en esta provincia, estas entidades se erigen como referentes en disciplina, eficiencia y contribución al desarrollo económico y social del país.

En un apartado especial, el Buró reconoció también a la Empresa Ciegoplast y a la UEB Prefabricado y Premesclado, distinguidas como Destacados Nacionales.

El gremio subrayó que el esfuerzo y los resultados de estas últimas refuerzan el prestigio de la clase obrera cubana.

La nota sindical califica el desempeño de las entidades reconocidas como un ejemplo que dignifica la labor de los trabajadores y consolida el papel protagónico del sector constructor en la provincia.

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Deporte

El último combate del guerrero

Mar 25, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Habrá Piña Colada y ya está tocando a la puerta en Ciego de Ávila 

Mar 25, 2026 Vasily MP
Cuba Destacada

El terrorismo contra Cuba mostró agresividad en marzo

Mar 25, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba

¿Cuándo y cómo se realizará el proceso de ingreso a la educación superior?

25 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

Reconocen a empresas constructoras de Ciego de Ávila 

25 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

El manifiesto que dio alma a una guerra

25 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte

El último combate del guerrero

25 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila