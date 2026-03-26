Reconocen a empresas constructoras de Ciego de Ávila 

El Buró Provincial del Sindicato de Trabajadores de la Construcción otorgó este miércoles un reconocimiento público a cinco entidades del sector por sus resultados sobresalientes, destacando a cuatro de ellas con la condición de Colectivo Vanguardia Nacional.

Las empresas galardonadas son la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico, la Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila (Avilmat), la Empresa de Construcción y Montaje (CONAVIL) y la UEB Cubiza Ciego de Ávila.

Según publicó en su perfil de Facebook, Yudenys Hidalgo López, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción en esta provincia, estas entidades se erigen como referentes en disciplina, eficiencia y contribución al desarrollo económico y social del país.

En un apartado especial, el Buró reconoció también a la Empresa Ciegoplast y a la UEB Prefabricado y Premesclado, distinguidas como Destacados Nacionales.

El gremio subrayó que el esfuerzo y los resultados de estas últimas refuerzan el prestigio de la clase obrera cubana.

La nota sindical califica el desempeño de las entidades reconocidas como un ejemplo que dignifica la labor de los trabajadores y consolida el papel protagónico del sector constructor en la provincia.