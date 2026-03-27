Instalan paneles solares en centros vitales de Ciego de Ávila

Tres caídas totales del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en menos de un mes exponen la situación actual. Por ello, aunque la generación fotovoltaica es insuficiente, resulta necesaria para atender sectores vitales de la población avileña y cubana en general.

En la provincia de Ciego de Ávila se instalan 116 kit de paneles solares en centros priorizados como policlínicos, casas de abuelos, hogares de ancianos, hogares maternos, funerarias, bancos y emisoras de radio, informó a los medios locales Dainier López Chávez, jefe de Mantenimiento y Operaciones de Parques Solares.

Hasta el momento de la conferencia de prensa en la Empresa Eléctrica Ciego de Ávila, se habían instalado 17 kit de paneles solares en hogares de niños que, por prescripción médica, así lo requerían. Restaban seis equipos de 1200 watts para ser colocados en viviendas con igual urgencia.

Con el objetivo de estimular la producción agrícola en este contexto de déficit de combustible, se entregaron 139 sistemas de paneles solares de dos kilowatts a campesinos, señaló el jefe de Mantenimiento y Operaciones.

Frente a la situación actual, la mayor parte de la población avileña sufre todas las consecuencias de cortes eléctricos que en ocasiones superan las 30 horas. Los problemas electroenergéticos tienen origen en termoeléctricas defectuosas y el déficit de combustible. El montaje de paneles solares no anula una realidad profundamente difícil.

En este contexto, la apuesta es por la energía fotovoltaica. A la espera de su inauguración oficial, el parque fotovoltaico (PFV) ubicado en Nereida, Morón, con una potencia de 21.8 MW, aporta al SEN desde finales de diciembre. Previamente, en Ciego de Ávila se habían instalado otros tres parques de 21.8 MW.

El primero en ponerse en marcha fue el PFV Cruce de la Trocha, en el poblado de Grego, perteneciente a la cabecera provincial. Le siguieron el Carolina, del municipio de Venezuela, y el Santiago Rojas Salinas, en el polo agropecuario La Cuba, en Baraguá.

En cuanto a la capacidad de generación renovable, el periódico Invasor informó que el PFV General Ángel del Castillo Agramonte está próximo a arrancar, tras “una prueba de comprobación que demostró el buen estado de su montaje y efectividad técnica”. Aunque su potencia es solo de cinco MW, será el primero de la provincia en contar con fuentes de acumulación.

Sin valor de uso por falta de combustible permanecen 12 nuevos motores de generación distribuida, repartidos por la localidad de Ceballos y los municipios de Primero de Enero y Ciro Redondo, comentó en conferencia de prensa Carlos Arencibia Fernández, director técnico de la Empresa Eléctrica Provincial.

Del mismo modo, la bioeléctrica de Ciro Redondo continúa sin aportar un solo MW al SEN en lo que va de 2026. Es esencial que las entidades rectoras empleen de manera eficiente los recursos disponibles. La prolongación del problema es por la escasez de combustible y, a su vez, por inacciones de esta índole.

Tomado de Invasor