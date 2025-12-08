Televisión Avileña

Ciego de Ávila Sociedad

Recuerdan en Morón el Aniversario 36 de la Operación Tributo (+Fotos)

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Dic 8, 2025

Con una peregrinación hasta el Panteón de los Caídos en Defensa de la Patria y un acto político-cultural, el pueblo de Morón conmemoró este domingo el 36.º aniversario de la Operación Tributo.

Al compás de un repertorio solemne interpretado por la Banda Municipal de Conciertos y encabezada por las principales autoridades de la Ciudad del Gallo, la marcha recorrió la calle Callejas hasta el cementerio local.

En el camposanto se llevó a cabo un acto político-cultural que rindió homenaje a aquellos jóvenes que entregaron su vida por la libertad de otros pueblos, así como al General Antonio Maceo y a su ayudante Panchito Gómez Toro, caídos en combate el 7 de diciembre de 1896.

Al encuentro asistieron familiares de los héroes internacionalistas, y se escucharon salvas de honor en memoria de los moronenses que enfrentaron con valentía al apartheid.

Raidel Arenas Pérez, miembro del Buró Municipal del Partido en Morón, destacó en las conclusiones del acto los principios e ideales de aquellos jóvenes y hizo un llamado a las nuevas generaciones a seguir su ejemplo.

 

