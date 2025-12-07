Rinden tributo en Primero de Enero a los hijos de la Patria (+Fotos)

Cada 7 de diciembre el pueblo de Primero de Enero, al igual que el de toda Cuba, se levanta al amanecer para rendir tributo a los hijos de la patria que dieron su vida en el cumplimiento de su deber como soldados del socialismo.

Este año 2025, en homenaje al aniversario 50 de la Operación Carlota y de la liberación de África, donde los internacionalistas cubanos hicieron la contribución más valiosa a la independencia, la libertad y la justicia de ese continente, sin precedentes por su carácter altruista y desinteresado que, marcó un hito en la lucha global contra el colonialismo, el apartheid y el imperialismo en suelo africano.

Quiso la historia que grandes acontecimientos se enmarcaran en fecha tan trascendental: la caída en combate del Titán de Bronce, Antonio Macedo Grajales y de su ayudante Francisco (Panchito) Gómez Toro, así como el homenaje a los 2289 compatriotas caídos en tierras de Angola, Namibia y Etiopía.

Honrar la estirpe de nuestros héroes, es evocar coraje, patriotismo, ética, profesionalidad e internacionalismo. Cada proeza alcanzada y cada batalla ganada tuvo un guía, el Comandante en Jefe Fidel Castro, quien nos enseñó que » Ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad».