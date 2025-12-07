Reitera Cuba solidaridad con Venezuela ante amenazas de Estados Unidos

Como parte de la jornada mundial de solidaridad con Venezuela, Cuba ratificó hoy en masivo acto la más enérgica condena al despliegue militar en el Caribe y las crecientes amenazas de Estados Unidos a la nación latinoamericana.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla y Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, ambos miembros del Buró Político del PCC, presidieron la demostración de firme apoyo a la Revolución Bolivariana, a su pueblo y al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros.

En su intervención Amarelle Boué ratificó que Cuba condena las amenazas de agresión y uso de la fuerza militar contra Venezuela y el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, una provocación inaceptable en franca intimidación a la proclama de la región como Zona de Paz, remarcó.

Reafirmó que Cuba rechaza la agresión contra cualquier país de América Latina y el Caribe, “no queremos más destrucción, la paz no es solo aspiración, es compromiso de lucha”, significó.

Denunció al bloqueo económico como un ataque cobarde contra bienestar de la familia venezolana, agregando que el pueblo cubano también es víctima de esa política genocida, pero subestiman la capacidad de los pueblos para resistir, subrayó.

Amarelle Boué calificó de absurdos pretextos y mentiras las pretensiones del gobierno de EE.UU. de vincular a Venezuela con el narcotráfico, “lo que solo existe en el imaginario imperialista”, señaló.

Reiteró la solidaridad inquebrantable de Cuba con la República Bolivariana y remarcó: frente a las sombras de agresión que pretenden extender en el Caribe, recordemos que la unidad es nuestra trinchera.

En el acto el embajador venezolano Orlando Maneiro Gaspar transmitió el saludo del presidente Maduro, agradeció el respaldo de Cuba y condenó el incremento de las amenazas de EE.UU. “El pueblo venezolano continúa en franco desarrollo, pero siempre alerta, unido y preparado para cualquier agresión”, aseveró.

Ante la agresividad estadounidense, Venezuela y Cuba se han mantenido firmes, seguirán avanzando como hermanas y no cederán jamás su soberanía, aseguró.

En esta tribuna solidaria, efectuada frente al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la doctora Iramis Rodríguez, quien colaboró en la República Bolivariana, condenó la escalada militar, las falsedades y acciones desestabilizadoras contra esa nación y recalcó el respaldo a su pueblo.

Tomado de ACN