Disponible para la población Informe de Rendición de Cuenta de Ciego de Ávila ante la Asamblea Nacional

El Informe de Rendición de Cuenta del Gobierno Provincial del Poder Popular de Ciego de Ávila a la Asamblea Nacional del Poder Popular está disponible para la población, con el objetivo de enriquecer este proceso con los criterios de la ciudadanía, previo a su análisis por los diputados durante el Sexto Período Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano, en su X Legislatura.

Para la participación popular y como muestra de transparencia, la población podrá emitir sus opiniones al respecto mediante el correo electrónico: rcuenta@anpp.gob.cu, especificando en el asunto de su mensaje el nombre de la provincia.

Con este fin, el contenido del documento se divulga, además, a la ciudadanía a través del sitio web del Gobierno Provincial de Ciego de Ávila, en los medios de comunicación de este territorio y las redes sociales digitales de este órgano.

Puede descargar aquí el Informe de rendición de cuenta del Gobierno Provincial del Poder Popular de Ciego de Ávila a la Asamblea Nacional del Poder Popular