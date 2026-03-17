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Reportan caída total del Sistema Electroenergético Nacional

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 16, 2026

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba (Minem) informó que esta tarde se produjo una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), lo que ha provocado un apagón en todo el país.

Se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento, refirió el Minem en su cuenta en la red social X.

La desconexión del SEN tuvo lugar a la 1:40 pm.; según la Empresa Eléctrica de La Habana, comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento.

Continuaremos informando, indicó la Empresa en una publicación desde su perfil en Telegram.

Tomado de Invasor

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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