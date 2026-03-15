Otorgan lauros periodísticos en Ciego de Ávila

Los premios de mayor relevancia que otorga la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) a escala provincial fueron dados a conocer justo en el Día de la Prensa Cubana, en la sede de la organización en Ciego de Ávila.

Entre todos los lauros, sobresalió este sábado el que lleva el nombre de Orlando Castellanos Molina, por la obra de la vida, y que en su décimo octava edición recayó en José Luis Martínez Alejo, corresponsal avileño del periódico Trabajadores.

El jurado que presidió Julio García Ruiseco, tuvo en cuenta la extensa trayectoria del reportero, con más de un centenar de premios en certámenes provinciales y nacionales, múltiples distinciones y condecoraciones, y, sobre todo, “una vida intachable al servicio de la cultura y de la Revolución”.

También se revelaron los triunfadores en las cuatro categorías en disputa del Concurso Provincial Saúl Rodríguez Ramos, luego del dictamen público del trío evaluador que presidió Pastor Batista Valdés, y completaron Luis Raúl Vázquez Muñoz y Alden Hernández Díaz.

Por la calidad narrativa, la amplia investigación realizada, que llevó a tocar el drama humano de los conflictos que se reflejan, y además, porque se trata de un caso de valentía profesional en el ejercicio del criterio ante un asunto con incidencia directa sobre el desarrollo de la provincia, el primer lugar en Prensa Escrita fue para el joven reportero de Invasor Arley Puyol Álvarez, creador de la serie En las profundidades de los deportes acuáticos.

Correspondió el segundo lugar a Clarivel Basulto Montejo y Filiberto Pérez Carvajal, también de Invasor, por el reportaje Tributo con brochazos, texto que denuncia el abandono de un sitio de alto valor patrimonial y muy sensible para la historia patria, con una mirada integral a todos los ángulos del conflicto.

Se confirió el tercer premio en este apartado a José Luis Martínez Alejo, quien mediante El laberinto de los precios, abordó esta problemática en el sector agrícola, de un alto impacto en la vida cotidiana de la población.

El galardón principal en Radio quedó en manos de Dianelys Marín Dewar y Odania García Heredia, coautoras de Crisología del preciado oro azul, en el cual evidencian el acierto de combinar pasión, serenidad, búsqueda de datos y argumentos.

La inercia burocrática a la hora de tomar decisiones en el sector artístico de la provincia, fue puesta de relieve por Vasily Mendoza Pérez, a través de La no creación del centro provincial de la música, entrega a través del espacio Matices de la radioemisora provincial que obtuvo el segundo premio.

Variedad de argumentos presentados con agudeza, en un comentario acerca del desempeño deportivo de los principales exponentes del hockey sobre césped en Ciego de Ávila, propiciaron que el tercer reconocimiento otorgado a los radialistas fuera para Alejandro Alvariño Íñigo.

Por la creatividad para identificar un tema muy sensible y por la contundencia que el mismo lleva, el lugar cimero en Televisión fue para Yasel Díaz Drago (Televisión Avileña) por Rostros iluminados.

Un tema poco abordado, pero de interés social, sobre todo para los niños y las familia, y de protección de la fauna en medio de la coyuntura económica que vive el país, fue abordado por Luis Falcón Saavedra, también ante las cámaras de Televisión Avileña. Su trabajo Insuficientes recursos amenazan la salud animal en Zoológico de Ciego de Ávila, recibió el segundo y último premio en esta categoría.

De los pretendientes en la categoría de Periodismo Gráfico llevó la mejor parte Néstor Labrada García, joven realizador de Televisión Avileña que dio muestras de su crecimiento profesional: “Por el despliegue de los recursos y técnicas fotográficas empleadas en un reportaje sobre los cuidados neonatales en el Hospital Provincial Docente Doctor Antonio Luaces Iraola, al ser un producto en el cual el camarógrafo no se quedó en el mero recorrido de los planos, sino que fue a la búsqueda de imágenes, ángulos y otros recursos que permitieron enriquecer, sin grandilocuencia, el discurso general del trabajo”.

Al hacer gala de un acertado manejo de la luz y los colores que refuerzan los elementos poéticos de una historia de vida en el fotorreportaje Entre llaves y cerraduras, Michel Guerra Martín, de Invasor, conquistó el segundo escalón.

Yoanne Mursulí Rodríguez firmó una infografía en las páginas del periódico provincial que muestra momentos relevantes en el acontecer avileño y que le propició el tercer peldaño al conseguir un producto limpio, con un adecuado balance de formas, sin dejar a un lado los elementos históricos, y al mismo tiempo, insertar otros aspectos de carácter informativo en el conjunto.

Por la calidad narrativa de los textos, los valores noticias, la profundidad investigativa y el uso de los recursos propios del género Hipermedia, en este apartado se proclamó vencedor a los jóvenes Arley Pujol Álvarez y Félix Martínez Valdivia, autores a través de Invasor del reportaje Los secos paisajes de Florencia, en el que destaca, además, el buen tratamiento de la situación que provoca la sequía en uno de los municipios más afectados por este flagelo en la provincia.

Con el reportaje Plásticos Florencia, más allá del desarrollo local, Martínez Valdivia repitió un lugar en el estrado de los homenajeados. Se trata de un resultado periodístico que acerca el lector a un tema económico de actualidad y la necesidad de eliminar trabas burocráticas que alejan al pueblo de la solución de sus problemas.

La elaborada factura de los recursos audiovisuales que apoyan la historia de vida del entrevistado y el ejercicio del criterio del autor, determinó la concesión del tercer lugar a Vasily Mendoza Pérez, por El metal que no duerme.

En cuanto al premio Especial, dedicado en esta ocasión al centenario del Comandante en Jefe, fue conferido a Filiberto Pérez Carvajal, por su serie Fidel con nuestros campeones, dada la presencia de elementos inéditos que develan una amplia investigación en fuentes diversas acerca de los vínculos del líder histórico de la Revolución con integrantes del movimiento deportivo en Ciego de Ávila.

Los miembros del jurado consideraron que la repercusión de estos contenidos rebasa el ámbito nacional y anunciaron que serán enriquecidos con otros aportes del autor en el transcurso de 2026.

Tomado de Invasor