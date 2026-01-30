Rinden homenaje a José Martí en Morón (+Fotos)

Con la realización del tradicional Desfile Martiano por la calle más céntrica del municipio avileño de Morón, el pueblo rindió homenaje al más universal de los cubanos, en el aniversario 173 de su natalicio.

La jornada comenzó con la colocación de una ofrenda floral ante el monumento a José Martí Pérez. A continuación, dio inicio la marcha de niños, jóvenes y adultos, en una actividad que contó con la presencia de las principales autoridades del territorio.

Este 28 de enero, la arteria principal de la Ciudad del Gallo fue testigo de la solidaridad de los moronenses con la República Bolivariana de Venezuela. Mediante banderas, disfraces y consignas, hicieron realidad la hermandad entre las patrias de Bolívar y Martí, y de Chávez y Fidel.

Una vez más cobraron vida los personajes de La Edad de Oro, ya que los pequeños se disfrazaron de Pilar, la Muñeca Negra, los Dos Príncipes, Bebé y el Señor Don Pomposo, e incluso de los habitantes de Nubia, descritos en el poema «Abdala».