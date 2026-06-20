Rinden homenaje al Patriota Insigne de Morón en su aniversario 185

La ciudad de Morón conmemoró este viernes el aniversario 185 del natalicio de Nicolás Hernández Moreno (1841-1929), el patriota insigne conocido como «El Tocayo». La emotiva ceremonia, celebrada en el parque que lleva su nombre, combinó el recuerdo histórico con el reconocimiento a la labor de conservación patrimonial.

Durante la jornada se exaltó la figura del Coronel del Ejército Libertador. A pesar de su analfabetismo inicial, se convirtió en «uno de los leones de la Trocha» y destacó por su bravura en combates como la toma del Polvorín de Nuevitas, la Batalla de las Guásimas y la destrucción del fuerte del embarcadero de Morón.

En el marco de la conmemoración, se realizó un reconocimiento especial a tres instituciones educativas de la localidad —la escuela primaria José de la Luz y Caballero, la Secundaria Básica Benito Juárez y la sede municipal universitaria— por su apoyo constante a las actividades del museo durante todo el año. El gesto subraya el papel fundamental de la comunidad educativa en la preservación de la historia local y el fomento de los valores patrios entre las nuevas generaciones.

Hernández Moreno falleció en Morón el 26 de marzo de 1929. Su legado, 97 años después, sigue vivo en el corazón de un pueblo que lo reconoce como su Patriota Insigne.