Sardiñas, el bicampeón

Vuelve a coronarse titular nacional el profesor avileño de recreación física con tanto brío como sus alumnos a los 71 años de edad

Nadie lo conoce como Julián de Dios. Cuando los niños y adolescentes, dicen “ahí viene el profe Sardiñas”, los adultos completan la frase: “Tiene tanto brío como sus alumnos”.

Enseguida el septuagenario educador organiza a los chicos y comienza a echarle “mojo” a La Yuca, nombre del lugar donde radica la mejor área permanente de recreación física, del municipio de Ciro Redondo, en la provincia de Ciego de Ávila.

El barrio cuenta en su radio de acción con nueve edificios multifamiliares, numerosas viviendas y unos 4 mil 268 habitantes.

Allí el “mojito criollo” es a base de iniciativas y recursos propios que el entrenador utilizó en la confección de 200 medios recreativos, la mayoría rústicos, pero atractivos, entre ellos el popular papalote.

“Gozan de gran aceptación la dinámica de la pesca en seco con imán, el traga bolas, las cuatro esquinas o pelota a mano, la tracción de la soga, los trompos y dados gigantes, y los juegos tradicionales como los de damas china y polonesa”, destaca Julián.

Los proyectos locales y nacionales mantienen hiperactivo al profe: “Baloncesto tres contra tres, ciclismo para todos, carrera de orientación, fútbol callejero, excursionismo deportivo y la atención a los círculos de interés, figuran entre las actividades más interesantes.

“Por supuesto, nada es posible sin un diagnóstico de los gustos y preferencias de las personas residentes en la zona de nuestro combinado deportivo, muchas de las cuales padecen de hipertensión arterial, diabetes, asma bronquial y enfermedades cardiovasculares”.

Además de ganar premios relevantes en foros por la innovación, el licenciado en Cultura Física lidera uno de los más destacados Consejos Voluntarios Deportivos de centro de trabajo en el territorio avileño, el del Instituto Politécnico Industrial Enrique Varona González, localizado en el poblado avileño de Pina.

“Dedico especial interés al excursionismo deportivo para instruir a los estudiantes en el cuidado del medio ambiente y la historia local, recientemente en una visita a uno de los fortines les leí a ellos fragmentos del libro titulado La Trocha por Dentro, del escritor José G. Quintas, acerca de leyendas y realidades de la Trocha de Júcaro a Morón”.

Un día partió de su natal Vertientes, en el Camagüey, dejando su impronta en Guanabacoa, Morón, Primero de Enero, Ciego de Ávila, Ciro Redondo, la República Bolivariana de Venezuela, en la Misión Barrio Adentro Deportivo, y en las labores de recuperación de la localidad de Macambo, del municipio guantanamero de San Antonio del Sur, devastada por un huracán, siempre con la mochila a cuesta cargada de pasión y solidaridad para contribuir al enriquecimiento espiritual en las comunidades.

Julián Sardiñas Balboa, sube por vez primera al podio en el 2017, tiempo difícil por la arremetida del huracán Irma contra Ciego de Ávila; luego lidia con la Covid-19, y forcejea con otra etapa tensa en 2025 hasta conocer en el presente año que revalidó el título de bicampeón o de mejor profesor de recreación en Cuba.

Tomado de Radio Surco