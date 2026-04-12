Homenaje a Fidel en Ciro Redondo

Unas mil iniciativas comprenden el homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año del centenario de su natalicio, en el centro de la provincia de Ciego de Ávila, según informó a este medio de prensa, Anabel Ramírez López, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Ciro Redondo.

La dirigente explicó que el programa está conformado por actividades patrióticas, culturales, deportivas y productivas, principalmente en la producción de alimentos.

Recordó que entidades del territorio pinense fueron visitadas por el Líder Histórico de la Revolución, tales como la fábrica de levadura torula Alfredo Roberto Pérez González; la Cooperativa de Producción Agropecuaria Ignacio Agramonte y la Unidad Básica de Producción Cooperativa Ilusión, entre otros centros laborales.

Esas entidades agrícolas están enclavadas en la otrora comunidad Desengaño, donde Fidel, en diálogo con los vecinos del lugar, sugirió cambiarle el nombre por Ilusión, en correspondencia con la calidad humana de sus habitantes y las bondades de las tierras destinadas a la producción de caña de azúcar, viandas, hortalizas, granos y frutas.

Ramírez López ofreció las declaraciones al término de la actividad comunitaria nombrada Paso de Gigante, de los trabajadores de las instituciones culturales en Ciro Redondo, en la cual niños, adolescentes y adultos mostraron los resultados de los talleres de creación en las manifestaciones de música, danza, literatura, artes plásticas y otras especialidades que se desarrollan en la casa de cultura Carlos Puebla, el museo municipal y la biblioteca pública Olga Alonso.

El homenaje al Líder Histórico de la Revolución cubana devino también hecho de reafirmación revolucionaria, de condena a las amenazas del gobierno norteamericano y de repudio a su recrudecido bloqueo energético contra Cuba.

Tomado de Trabajadores