Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila CIEN AÑOS CON FIDEL Destacada

Homenaje a Fidel en Ciro Redondo

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 11, 2026

Unas mil iniciativas comprenden el homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año del centenario de su natalicio, en el centro de la provincia de Ciego de Ávila, según informó a este medio de prensa, Anabel Ramírez López, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Ciro Redondo.

La dirigente explicó que el programa está conformado por actividades patrióticas, culturales, deportivas y productivas, principalmente en la producción de alimentos.

Recordó que entidades del territorio pinense fueron visitadas por el Líder Histórico de la Revolución, tales como la fábrica de levadura torula Alfredo Roberto Pérez González; la Cooperativa de Producción Agropecuaria Ignacio Agramonte y la Unidad Básica de Producción Cooperativa Ilusión, entre otros centros laborales.

Esas entidades agrícolas están enclavadas en la otrora comunidad Desengaño, donde Fidel, en diálogo con los vecinos del lugar, sugirió cambiarle el nombre por Ilusión, en correspondencia con la calidad humana de sus habitantes y las bondades de las tierras destinadas a la producción de caña de azúcar, viandas, hortalizas, granos y frutas.

Ramírez López ofreció las declaraciones al término de la actividad comunitaria nombrada Paso de Gigante, de los trabajadores de las instituciones culturales en Ciro Redondo, en la cual niños, adolescentes y adultos mostraron los resultados de los talleres de creación en las manifestaciones de música, danza, literatura, artes plásticas y otras especialidades que se desarrollan en la casa de cultura Carlos Puebla, el museo municipal y la biblioteca pública Olga Alonso.

El homenaje al Líder Histórico de la Revolución cubana devino también hecho de reafirmación revolucionaria, de condena a las amenazas del gobierno norteamericano y de repudio a su recrudecido bloqueo energético contra Cuba.

Tomado de Trabajadores

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila CIEN AÑOS CON FIDEL Destacada

Ember recibe placa Centenario de Fidel

Abr 11, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Autoridades en Ciego de Ávila alertan sobre campaña de desinformación

Abr 11, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Avilmat, primer colectivo en recibir la placa «Mayo, latiendo por Cuba»

Abr 11, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila CIEN AÑOS CON FIDEL Destacada

Ember recibe placa Centenario de Fidel

11 de abril de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Autoridades en Ciego de Ávila alertan sobre campaña de desinformación

11 de abril de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Avilmat, primer colectivo en recibir la placa «Mayo, latiendo por Cuba»

11 de abril de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Destacada Economía

¿Los billetes cubanos nuevos causan más inflación?

11 de abril de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila