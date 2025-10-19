Sufre accidente pelotero avileño

El pelotero avileño Ronaldo Castillo fue víctima de un accidente en la mañana de hoy domingo, cuando circulaba por la carretera de Marroquí a Majagua, pero no representa peligro para su vida.

El hecho ocurrió entre las 8:00 y 9:00 a.m., al salirse de la vía por un bache en una moto en la circunvalación.

El deportista fue atendido y trasladado al Hospital Provincial de esta ciudad.

Las evaluaciones médicas determinaron que la lesión principal es una luxación en el hombro izquierdo con intervención quirúrgica.

La noticia, sensible para el equipo Los Tigres, ha generado muestras de apoyo y deseos por la pronta recuperación del jugador, de quien se espera una evolución favorable.

Autoridades del Inder se interesan por el caso en la persona del propio director provincial Yunier Valdivia Rodríguez quien oficialmente nos ofreció la información.

Desde aquí enviamos una pronta recuperación al destacado pelotero de los Tigres.