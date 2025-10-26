Suspenden próximos juegos de la Serie Nacional de béisbol

La Comisión Nacional de Béisbol informó hoy la suspensión de los juegos de la Serie Nacional correspondientes a los días 28, 29 y 30 de octubre, a partir de lo pronosticado en torno al huracán Melissa.

En esas jornadas estaban previstos los partidos Pinar del Río-Industriales, La Isla-Artemisa, Mayabeque-Sancti Spíritus, Cienfuegos-Matanzas, Ciego de Ávila-Holguín, Villa Clara-Camagüey, Las Tunas-Guantánamo y Granma-Santiago de Cuba.

El comunicado aclara que esos juegos serán recuperados durante la subserie corta pactada del 16 al 21 de diciembre próximos.

En cuanto al Juego de las Estrellas, convocado para los días 1 y 2 de noviembre en Holguín, la nota adelanta que la decisión definitiva será anunciada tras las evaluaciones posteriores al paso del fenómeno meteorológico.

La temporada beisbolera cubana efectuó hoy una larga jornada de diez partidos, al término de los cuales Matanzas conservó el liderazgo en el ordenamiento con saldo de 26 victorias y 13 derrotas, seguido por Holguín (25-14), Las Tunas (22-13), Industriales (23-14), Artemisa (22-15), Santiago de Cuba (21-16) y cierran la zona de clasificación a playoffs Sancti Spíritus y Mayabeque (21-18).

Después aparecen Cienfuegos (18-17), Granma (18-18), Pinar del Río (17-19), Camagüey (17-22), Ciego de Ávila (13-17), Villa Clara (9-20), Guantánamo (11-28) y la Isla (8-30).

Tomado de ACN