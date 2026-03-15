Tiendas Caribe informa sobre hecho vandálico en Ciego de Ávila

En una nota aclaratoria sobre lo informado por el periódico Invasor, Tiendas Caribe precisó confirmamos que la unidad comercial de la División Ciego de Ávila en Morón sufrió la rotura de un cristal en una esquina, al ser alcanzado por una piedra durante los hechos vandálicos reportados.

“Gracias a la protección de la reja, no se produjeron daños mayores ni afectaciones a la seguridad de clientes o trabajadores», dijo Tiendas Caribe.

Añadió que una brigada de inversiones trabaja en el reemplazo del cristal, garantizando la rápida recuperación de la tienda.

“Con esta acción reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y la continuidad del servicio a la población», concluye la nota de Tiendas Caribe Ciego de Ávila.

Tomado de Cubadebate